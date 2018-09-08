Сотрудники ГУОБДД возвратили туристу из Лондона утерянные документы

Путешественник Майкл прибыл из Англии в Иссык-Кульскую область 4 дня назад, чтобы посетить закрытие III ВИК и увидеть озеро Иссык-Куль.

Но по дороге в г. Чолпон-Ата забыл в такси сумку с личными вещами и документами.

Обратившись к сотрудникам ГУОБДД, турист смог вспомнить лишь марку такси, и откуда сел в него.

Оперативно подключившиеся сотрудники ГУОБДД смогли за короткое время найти водителя такси и возвратить утерянные документы туристу. В свою очередь таксист сказал, когда увидел забытую сумку очень расстроился и не знал как найти и возвратить иностранцу его вещи.

Возвратив туристу утерянные документы, сотрудники ГУОБДД подарили ему символ страны, национальный - ак калпак и пожелали приятного путешествия.

Гость из Англии выразил искреннюю благодарность сотрудникам и отметил, что обязательно еще вернется в Кыргызстан.