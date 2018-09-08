Наказание для сына экс-депутата Сасыкбаевой за наркотики - штраф

Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение о наказании для сына экс-депутата парламента Асии Сасыкбаевой за хранение и перевозку наркотических и/или психотропных средств - штраф в 25 тысяч сомов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Акипресс.

Соответствующее решение принял судья Октябрьского районного суда Дамир Назаров.

На суде, по данным источников, подсудимый вину признал и раскаялся.

Напомним, 30 марта при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СБНОН МВД в одном из микрорайонов задержали мужчину, у которого в ходе личного досмотра в правом носке были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты.

Внутри пакетов находилось порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое вещество было направлено на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что это психотропное вещество "Альфа PVP" общим весом 0.591 грамма.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района было возбуждено уголовное дело по статье 246 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта) УК КР.

Задержанным является А.М., 1989 года рождения. Тогда в отношении подозреваемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1.

Как позднее выяснилось, А.М. – это Марат Айтимбетов является сыном экс-вице-спикера Жогорку Кенеша Асии Сасыкбаевой.

К слову, Альфа PVP - это очень серьезный препарат. Побочные действия могут быть серьёзными и опасными для жизни, зафиксированы случаи летального исхода из-за инфаркта миокарда. Смерть наступает от передозировки психостимулятора. Некоторые исследователи обнаружили такие психопатологические эффекты у употребивших, как психотическое поведение, бред и галлюцинации, самоповреждение, спутанность сознания, ангедония, анорексия, панические атаки.

На чем основывал свое решение судья, и всем ли гражданам, хранящим и перевозящим такие серьезные психотропные препараты выносится такое... мягкое наказание, неизвестно.