В Оше врача, причастного к продаже младенца, отпустили из-под стражи?

Сотрудники СК МВД задержали двух гинекологов по факту продажи ребенка в городе Ош. Правда, одного уже отпустили, другой находится в ГУУР. Об этом сообщили пользователи Facebook из южной столицы.

Напомним, что на прошедшем в пятницу круглом столе по миграции представитель криминальной службы МВД Марлис Джумабаев заявил, что за полгода 2018-го выявлено 4 факта продажи младенцев медиками – один в Оше и три в Бишкеке. И это лишь официальные случаи, которые стали известны, причем за 6 месяцев. Можно только гадать, о каких масштабах проблемы идет речь на самом деле.

По поводу информации из Оша кыргызстанцы в соцсетях высказывают опасения, что виновные в продаже новорожденных действительно не понесут наказание.

Официально информация пока никак не подтверждается, но и не опровергается.