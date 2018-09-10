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В Оше врача, причастного к продаже младенца, отпустили из-под стражи?

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- Виктория Григоренко
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Сотрудники СК МВД задержали двух гинекологов по факту продажи ребенка в городе Ош. Правда, одного уже отпустили, другой находится в ГУУР. Об этом сообщили пользователи Facebook из южной столицы.

Напомним, что на прошедшем в пятницу круглом столе по миграции представитель криминальной службы МВД Марлис Джумабаев заявил, что за полгода 2018-го выявлено 4 факта продажи младенцев медиками – один в Оше и три в Бишкеке. И это лишь официальные случаи, которые стали известны, причем за 6 месяцев. Можно только гадать, о каких масштабах проблемы идет речь на самом деле.

По поводу информации из Оша кыргызстанцы в соцсетях высказывают опасения, что виновные в продаже новорожденных действительно не понесут наказание.

Официально информация пока никак не подтверждается, но и не опровергается.


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URL: https://www.vb.kg/373303
Теги:
МВД, Ош, Ошская область, Кыргызстан, продажа младенцев
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