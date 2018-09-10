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Родные уже пятый день не могут найти 18-летнюю Кристину

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- Оксана Гут
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Родители ищут пропавшую 18-летнюю дочь. Кристина Ромадина вышла из дома в г. Шопоков Сокулукского района, и с тех пор о ней нет никаких вестей.

По словам матери девочки, в тот день она никуда не собиралась. Родные и близкие уже обзвонили и объездили всех знакомых – никто не знает, куда могла пойти Кристина. Последний раз она появлялась в социальных сетях в 23.00 5 сентября.

К поискам подключились сотрудники ОВД Сокулукского района.

Приметы: рост 150 см, вес 50 кг, была одета в черную футболку как на фотографии, в синие джинсы и белые мокасины.

Если кто-либо знает о ее местонахождении, просьба сообщить по номеру телефона: 0555337202 или 0550658765.


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URL: https://www.vb.kg/373304
Теги:
розыск, Сокулукский район, пропал ребенок, пропавшие без вести
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