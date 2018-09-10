Парень, наехавший на людей в Москве - не гражданин Кыргызстана

Один из пострадавших в результате намеренного автонаезда на Новочеркасском бульваре в Москве скончался. Информация об этом появилась в российских СМИ, однако официально она еще не подтверждена.

Уже известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.

Сам Сарбишев также написал на обидчиков заявление, против них могут возбудить уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112.

Отмечается, что 21-летний уроженец Кыргызстана является гражданином России.

Напомним, водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил посетителей московского кафе на Новочеркасской улице после ссоры. Скорая госпитализировала 9 человек.

Причиной ЧП стало то, что в ресторане к сестре Бекжана Сарбишева, где они отмечали ее день рождения, начала приставать компания выпивших мужчин с настойчивыми просьбами познакомиться и оставить телефон. Уже на улице завязалась потасовка, после которой молодой человек сел за руль и сбил обидчиков. По данным Telegram-канала 112, мать молодого человека поддержала его, отметив, что он поступил правильно – заступился за сестру.