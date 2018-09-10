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В Бишкеке пьяный мужчина устроил национальные разборки из-за Крыма

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- Виктория Григоренко
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Накануне читатели VB.KG скинули видео конфликта, произошедшего на днях в микрорайоне Аламедин-1.

Пьяный мужчина, который подчеркивает, что он кыргыз, набрасывается с нецензурной бранью на русского дедушку. При этом в общем нецензурно выражается в адрес русских, говоря, что они оккупанты, захватили Крым.

"Украина, я с тобой", - говорит мужчина, явно в нетрезвом состоянии.

Известно, что жители дома, во дворе которого и произошел конфликт, написали заявление в милицию. И, вроде бы, милиционеры его даже забрали, но...

Как заявили VB.KG в правоохранительных органах, пока что никакую информацию по данному инциденту предоставить не могут.

VB.KG будет следить за этой ситуацией.


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URL: https://www.vb.kg/373313
Теги:
ГУВД, межэтнический конфликт, национализм, Россия, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Райзап
10.09.2018, 14:29

отправить его на Украину да и дело с концом.

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алик
10.09.2018, 14:41

Перестал бы молодой человек  пить алкогольные напитки. С циррозом печени он не нужен будет ни Украине, ни Кыргызстану.

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Pamir
10.09.2018, 14:45

Мыркотня заполонила город.

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Ой вей
10.09.2018, 14:52

Что взять с пьяного дурня?

Хотя чаще всего на митингах выходят и делают тюльпановые революции именно силой таких тупиц.

Чего он к старичку то прицепился, маймыл. Был бы моложе русский паренек, он ему ничего не сказал,трусливое ч.м.о.

Му...дило.

Иногда стыдно за таких кыргызов.

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Оккупант
10.09.2018, 14:59

Райзап

отправить его на Украину да и дело с концом.

Не на Украину его отправить (там его объявят героем), а в Крым. Пусть крымчанам объяснит, что они оккупировали Крым. Там его и похоронят.

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Кыргыз
10.09.2018, 15:34

Мыркобесный нацик с..ка! Из-за таких ублюдков в стране хаос невежества!

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Kerben
10.09.2018, 15:37

А где наши доблестные чекисты? Тут статейка, как минимум. Давайте ребят, по закону, поламайте его и на колени перед стариком и женщиной поставьте. Чтобы потом рефлекс срабатывал такое не делать. Если что люди помогут. А остальные подождут пока он таксовать в Рашку приедет...его там тоже радостно встретят. Может тогда родители этого клоуна поймут, где их ветвь рода в тупик зашла

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Marat Yunusov
10.09.2018, 15:37
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 15
Комментариев: 17

пьяный дурень. что его рекламировать?

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