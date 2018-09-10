В Бишкеке пьяный мужчина устроил национальные разборки из-за Крыма

Накануне читатели VB.KG скинули видео конфликта, произошедшего на днях в микрорайоне Аламедин-1.

Пьяный мужчина, который подчеркивает, что он кыргыз, набрасывается с нецензурной бранью на русского дедушку. При этом в общем нецензурно выражается в адрес русских, говоря, что они оккупанты, захватили Крым.

"Украина, я с тобой", - говорит мужчина, явно в нетрезвом состоянии.

Известно, что жители дома, во дворе которого и произошел конфликт, написали заявление в милицию. И, вроде бы, милиционеры его даже забрали, но...

Как заявили VB.KG в правоохранительных органах, пока что никакую информацию по данному инциденту предоставить не могут.

VB.KG будет следить за этой ситуацией.