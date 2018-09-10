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Милиция выясняет, сам ли повесился зампрокурора Ошской области

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- Оксана Гут
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Заместитель прокурора Ошской области Торо Кожошов найден мертвым в собственном доме. Информацию об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Ошской области.

Однако, пока не ясно, сам ли повесился сотрудник надзорного органа. Над этим вопросом в настоящее время работает оперативно-следственная группа, которая выехала на место происшествия.

В УВД области пообещали дать подробную информацию о ЧП позже.

Отметим, Кожошов Торо Тажибаевич занимал должность заместителя прокурора Ошской области, ранее работал прокурором Ноокенского района Джалал-Абадской области, имел чин Советник юстиции 1 класса.


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URL: https://www.vb.kg/373314
Теги:
Ошская область, суицид, прокуратура, УВД
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Комментарии
скафнюк
10.09.2018, 12:20

если прокуроры вешаются то что то в государстве не так...

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Райзап
10.09.2018, 13:06

Если не выяснить причины и принять меры срочно, то такая напасть может в верх по иерархической уйти, того гляди доберется и до ........

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Бишкек Кыргызстан
10.09.2018, 13:51
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Комментариев: 64

скафнюк

если прокуроры вешаются то что то в государстве не так...

Делать ему нечего, как вешаться. Такие не вешаются - их вешают. Это сделали либо его же коллеги, либо преступники. Впрочем, зачастую коллеги от преступников мало чем отличаются.

Конечно, в заключении будет сказано, что из-за неурядиц в семейной жизни заместитель прокурора сам повесился. И на этом дело закроют. 

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Акыл
10.09.2018, 14:11

Көз ачыкка барсаңарчы, ыя...

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