Милиция выясняет, сам ли повесился зампрокурора Ошской области

Заместитель прокурора Ошской области Торо Кожошов найден мертвым в собственном доме. Информацию об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Ошской области.

Однако, пока не ясно, сам ли повесился сотрудник надзорного органа. Над этим вопросом в настоящее время работает оперативно-следственная группа, которая выехала на место происшествия.

В УВД области пообещали дать подробную информацию о ЧП позже.

Отметим, Кожошов Торо Тажибаевич занимал должность заместителя прокурора Ошской области, ранее работал прокурором Ноокенского района Джалал-Абадской области, имел чин Советник юстиции 1 класса.