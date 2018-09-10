III Всемирные игры кочевников обошлись в 466 млн сомов

На проведение и организацию III Всемирных игр кочевников, по предварительным данным, потратили 466 млн сомов. Об этом VB.KG сообщил руководитель секретариата ВИК Нурсултан Аденов.

По его словам, большая часть расходов легла на государственный бюджет. Из казны потратили 303,6 млн сомов.

Остальные деньги – 163 млн сомов, выделили отечественные компании и международные организации в качестве спонсорской помощи.

"Сейчас собирают и анализируют сметы расходов. Готовят финансовые отчеты. В ближайшее время мы предоставим более подробную и точную информацию", - пообещал Аденов.

В секретариате ВИК уточнили, что в течение этой недели документы о финансировании ВИК будут готовы и обнародованы в СМИ.

Напомним, в 2016 году проведение Всемирных игр кочевников стоило Кыргызстану почти 2 млрд сомов. Большую часть средств потратили на строительство ипподрома в Чолпон-Ате. Из оставшейся суммы 37 млн сомов выделили Министерству культуры, 159,4 млн сомов – Госагентству молодежи, физической культуры и спорта, 125 млн сомов потратили на проведение церемонии открытия игр.