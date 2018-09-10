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III Всемирные игры кочевников обошлись в 466 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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На проведение и организацию III Всемирных игр кочевников, по предварительным данным, потратили 466 млн сомов. Об этом VB.KG сообщил руководитель секретариата ВИК Нурсултан Аденов.

По его словам, большая часть расходов легла на государственный бюджет. Из казны потратили 303,6 млн сомов.

Остальные деньги – 163 млн сомов, выделили отечественные компании и международные организации в качестве спонсорской помощи.

"Сейчас собирают и анализируют сметы расходов. Готовят финансовые отчеты. В ближайшее время мы предоставим более подробную и точную информацию", - пообещал Аденов.

В секретариате ВИК уточнили, что в течение этой недели документы о финансировании ВИК будут готовы и обнародованы в СМИ.

Напомним, в 2016 году проведение Всемирных игр кочевников стоило Кыргызстану почти 2 млрд сомов. Большую часть средств потратили на строительство ипподрома в Чолпон-Ате. Из оставшейся суммы 37 млн сомов выделили Министерству культуры, 159,4 млн сомов – Госагентству молодежи, физической культуры и спорта, 125 млн сомов потратили на проведение церемонии открытия игр.


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URL: https://www.vb.kg/373315
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, расходы
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Комментарии
Шаризат
10.09.2018, 13:46

Бул жылы откон кочмондор оюнуна бюджеттен 300 млн сом гана коротулса, ал эми мурдагы жылы откон оюнда 1,5 млрд сом коротулган. Айырма асман менен жердей. 300 млн сомго эле биз жогорку денгээлде откорсок болот болчу экенда

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Берд
10.09.2018, 13:55

да в прошлой игре потратили почти 2 млрд 

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Cейде Алиева
10.09.2018, 15:03
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Комментариев: 11

Берд

да в прошлой игре потратили почти 2 млрд 

Но тогда практически с нуля построили ипподром, а в этот раз нет. В этот раз даже сортиры нормальные не смогли организовать.

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Жалоба модератору
Cейде Алиева
10.09.2018, 15:16
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Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 11

Вложить в бренд миллиард и отдать бесплатно туркам. Это могут только наши чиновники!

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скафнюк
10.09.2018, 15:24

какого х нужны эти игры если всю трассу в балыкчы разворотили..деревья посрубали ..и ..оставили ..потому что как говорят все деньги ушли на эти никому не нужные кроме мырков игры..и эта дорога теперь будет стоять в таком состоянии пока опять что то в голове у кого то что то не произойдет..

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