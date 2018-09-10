Кыргызстанцы на ВИК хвастают шкурами убитых снежных барсов

Известный фотокорреспондент и экологический активист Влад Ушаков опубликовал в социальных сетях серию фотографий со Всемирных игр кочевников 2014, 2016 и 2018 годов. На каждом кадре запечатлены шкуры исчезающего животного, занесенного в красную книгу - снежного барса.

Ушаков напоминает, что параллельно со Всемирными играми кочевников в Кыргызстане проходит Международный форум по сохранению снежного барса.

"В участниках форума солидные международные организации, крупные экологические проекты, экологи. Много подписанных документов и меморандумов, освоены бюджеты, увесистые отчеты, выставки, открытия, круглые столы, много-много пустых заявлений о защите снежного барса, проделанной работе и необходимости продолжать начатую миссию. В общем, всего того, что не способно реально повлиять на увеличение кормовой базы, не защитить, не спасти это, действительно, уникальное животное, оказавшееся в нашей стране под угрозой тотального уничтожения", - пишет журналист.

Он отмечает, что каждый раз организаторы Всемирных игр кочевников уверяют, что больше шкуры снежного барса не будут украшать юрты, и каждый раз зрители ВИК видят шкуры снежных барсов на полу, на стенах юрт и на плечах участников.

"Как вы думаете, не следует ли вслед за ВИК отдать полномочия Секретариата и проведения форума в какую-нибудь из достойных 12 стран ареала обитания?", - задается вопросом Влад Ушаков.