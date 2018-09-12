Доигрались. Для наших мигрантов ужесточат правила пребывания в России?

В последние месяцы участились случаи, когда кыргызстанцы или бывшие граждане республики попадают в поле зрение правоохранительных органов России. Громкие уголовные дела и аресты трудовых мигрантов стали привычным явлением. Есть опасения, что такая "слава" может негативно повлиять на добропорядочных граждан, которые честно трудятся и живут в России.

Как рассказал VB.KG глава партия "Замандаш" Жениш Молдокматов, опасения уже подтверждаются. В последние несколько месяцев для трудовых мигрантов ужесточают условия пребывания в России.

- Постепенно в России ужесточают законы пребывания для мигрантов. К примеру, два месяца назад Владимир Путин подписал поправки в закон, которые запрещают иностранцам регистрироваться по месту работы. Новшество принималось под предлогом, что если трудовые мигранты совершают преступления, их не могут найти органы правопорядка. Новые правила регистрации сильно усложнили жизнь кыргызстанцев, работающих в России. А теперь на подходе очередные нововведения, - рассказывает Молдокматов.

По его словам, в Думе проходит общественное обсуждение законопроекта, который ограничит число иностранцев, работающих на стройках в крупных городах России.

- Сейчас на стройках почти все рабочие – трудовые мигранты из других стран. Если закон примут, то бизнесменов обяжут брать на работу не менее 20% россиян. Это значит, что многие мигранты потеряют работу. А из-за обилия негативных новостей о мигрантах из Центральной Азии, у законопроекта находятся новые сторонники и увеличиваются шансы, что его примут, - считает собеседник VB.KG.

Представитель кыргызской диаспоры "Кыргызстан биримдеги" по Москве и Московской области Улан Кошматов лишь частично согласен с политиком, отмечая, что большинство кыргызстанцев в России хорошо зарабатывают, и довольны своим положением. Однако добавил, что в последнее время они стали часто жаловаться на проблемы, которые возникают при пересечении границы.

- В частности, когда наши граждане возвращаются из Турции в Москву. Возможно, они были в отпуске, ездили на работу или к родственникам. Но у российских пограничников они вызывают опасения, людей просто не выпускают из аэропорта и отправляют обратно в Турцию или депортируют в Кыргызстан, - рассказывает Кошматов.

Напомним, только за последние месяцы в России произошло несколько громких происшествий с участием уроженцев или граждан Кыргызстана. Так, в ночь на 3 сентября в Москве был найден труп полицейского. В убийстве подозревают Нурлана Муратова, сменившего кыргызское гражданство на российское 10 лет назад. Еще один уроженец Кыргызстана Бекжан Сарбишев совершил наезд на пешеходов в Москве. Как минимум 1 человек погиб, 9 получили ранения. Похожий инцидент произошел в июне, и тоже в Москве. Таксист из Кыргызстана уснул за рулем и сбил на тротуаре несколько человек, в том числе болельщиков, приехавших на Чемпионат мира по футболу.