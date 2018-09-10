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Анару Мамбеталиву уволили за организацию митинга?

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- Бакыт Стамов
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Бывший пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР Анара Мамбеталиева намерена сегодня обратиться с заявлением на предмет законности ее увольнения в Государственную кадровую службу. Об этом редакции VB.KG сообщила она сама.

По словам Мамбеталиевой, ее уволили якобы за организацию митинга.

- Меня уволили по статье 47 пункт 1 подпункт 7, которая гласит, что госслужащий может быть уволен при "установлении факта несоблюдения предусмотренных статьями 21 и 22 настоящего Закона обязанностей и ограничений", одним из пунктов которых является организация митингов и манифестации, препятствующих функционированию госорганов. Но дело в том, что я не организовала митингов. Я просто месяц назад устроила пикет в здании ведомства, где призвала коллег работать без коррупции и поддержать в этом направлении президента.

Кроме того, отметила она, руководство Экотехинспекции не пожелало с ней встречаться, дабы лично объяснить причину увольнения.

- Когда меня уволили, я была на больничном. О моем увольнении мне потом сказал мой коллега. При этом руководство даже не захотело со мной разговаривать, - продолжила она.

Отметим, статья 21 Закона КР "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" включает в себя обязанности госслужащего: трудовая дисциплина, бережное отношение к имуществу и так далее.

В свою очередь статья 22 вышеназванного закона перечисляет то, что запрещается чиновнику делать. Так, госслужащему не дозволено заниматься предпринимательской деятельностью, состоять в партиях, организовывать митинги и публично осуждать действия вышестоящих лиц за исключением доказанных случаев причинения ими ущерба.

Напомним, ранее пресс-секретарь Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Анара Мамбеталиева устроила мирную акцию протеста против коррупции у кабинета своего начальника, после которой она была уволена. После она выступила с обращением к президенту страны, где назвала имена коррупционеров ведомства.

Позже, по ее словам, ради своей безопасности она сменила место жительства.


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URL: https://www.vb.kg/373320
Теги:
коррупция, Кыргызстан, Госэкотехинспекция
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Комментарии
Плин
10.09.2018, 15:02

Это ещё что такое, очередной шоу что-ли, типа ей заплатят что л-и за это.

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Сезим
10.09.2018, 15:30

Бул кыз чыныгы эр журок кыз экен. Коррупционерлер созсуз жазасын алат

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скафнюк
10.09.2018, 15:37

вот и все..все становится на свои места.все ответы на вопрос почему и тд..

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