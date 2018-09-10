Так кто же прослушивал Талантбека Исаева и Каныбека Иманалиева?

Сегодня член Центризбиркома Гульнара Джурабаева обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что была на поминках в столичном кафе "Бухара" и нашла под своим столом, на полу, диктофон.

При этом, по ее словам, часть диктофона была липкая, а на нижней стороне столешницы был приклеен скотч, к которому, судя по всему, и был приклеен диктофон, рассказала она ИА 24.kg.

В ответ на эту историю пользователи соцсетей выразили недоумение, каким образом злоумышленники угадали, что за этим столом будет сидеть именно она.

Сама Гульнара Джурабаева объяснила, что диктофон был приклеен к тому столу, за которым на поминках должны были сидеть именно правозащитники.

В связи с этим интересен результат расследования о прослушивающем устройстве, которое в начале этого года нашли в кафе под своим столом экс-глава ГУГССО Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев и парапсихолог Мелис Карыбеков.

Еще в начале этого года пресс-служба МВД сообщала, что все материалы дела были переданы прокуратуре Бишкека.

В свою очередь в столичном надзорном органе VB.KG сообщили, что материалы дела были переданы в ГКНБ для расследования.

Экс-глава ГУГССО Талантбек Исаев в беседе с VB.KG отметил, что еще в самом начале года он дал все показания по этому делу, и больше его никто и никуда не вызывал.

Депутат Каныбек Иманалиев также сказал, что не знает, на какой стадии сейчас это дело.

- Меня никуда не вызывали, да и сам я не интересовался, - сказал он коротко.

Отметим, в начале этого года столичном кафе "Обама" экс-глава ГУГССО Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев и парапсихолог Мелис Карыбеков нашли под своим столом подслушивающее устройство. В ходе первых следственных мероприятий МВД в установке аппарата признался официант, который заявил, что ему его передал неизвестный человек.

Экс-глава ГУГССО Талантбек Исаев является родным братом депутата Канатбека Исаева.

Парапсихолог Мелис Карыбеков является супругом депутата от фракции СДПК Асель Кодурановой.