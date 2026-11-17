В Кыргызстане проблема бездомных собак остаётся одной из самых обсуждаемых. Одни считают отстрел единственным способом обеспечить безопасность населения, другие предлагают бороться с бесконтрольным размножением животных с помощью стерилизации и вакцинации. При этом речь идёт не только о гуманном отношении к животным, но и о профилактике опасных заболеваний.

С 2022 года в городе Канте и Ысык-Атинском районе реализуется проект "Кумайык". Его участники отлавливают бездомных собак, вакцинируют, стерилизуют и возвращают в прежнюю среду обитания. За время работы программы через неё прошли около 9 тысяч животных.

О результатах проекта, проблемах законодательства, жестоком обращении с животными и создании мобильной ветеринарной клиники корреспондент "Вечернего Бишкека" побеседовала с юристом Кыргызско-французского объединения экотуризма Жылдыз Сакиевой.

- Жылдыз Эсенгуловна, расскажите, пожалуйста, что представляет собой проект "Кумайык" и для чего он был создан?

- Проект "Кумайык" был запущен в марте 2022 года в городе Канте и Ысык-Атинском районе. Многие думают, что он направлен исключительно на благополучие животных. На самом деле наша первоочередная задача заключается в обеспечении благополучия населения.

Мы стремимся не только сократить численность бездомных собак, но и предотвратить распространение заболеваний, общих для человека и животных. В частности, речь идёт о бешенстве и эхинококкозе.

Для этого применяется программа ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация и возврат животных в прежнюю среду обитания. Собак отлавливают гуманными методами, доставляют в ветеринарную клинику, вакцинируют против бешенства, проводят дегельминтизацию, стерилизуют или кастрируют. После восстановления животных возвращают на прежнее место обитания.

- Проект работает уже почти четыре года. Каких результатов удалось добиться?

- Если говорить только об Ысык-Атинском районе и городе Канте, полный цикл программы прошли порядка 9 тысяч собак.

У нас работают специально обученные ловцы. Они доставляют животных в клинику, где ветеринары проводят необходимые процедуры. После операции собаки остаются под наблюдением. Обычно восстановление занимает от трёх до десяти дней, но если животное больно, его могут оставить на более длительный срок. После восстановления собак возвращают на прежнее место обитания.

- Кто финансирует эту работу?

- Проект финансируется Кыргызско-французским объединением экотуризма при поддержке фонда Брижит Бардо. Это позволяет проводить необходимые ветеринарные процедуры и оказывать помощь животным.

Основателем Кыргызско-французского объединения экотуризма является Филипп Буазо. Именно он выступил инициатором внедрения системы ОСВВ в Кыргызстане, ставшей одним из первых подобных проектов в Центральной Азии.

- Почему, на ваш взгляд, отстрел не помогает решить проблему бездомных собак?

- Потому что при отстреле уничтожается только видимая часть популяции. При этом остаются щенки и другие животные, которые продолжают размножаться.

Одна собака может приносить потомство несколько раз в год. Если не контролировать размножение, численность животных будет продолжать расти.

Мы считаем, что именно стерилизация и вакцинация позволяют работать с причиной проблемы, а не только с её последствиями.

Кроме того, существуют данные государственных органов, которые показывают, что численность собак продолжает увеличиваться, несмотря на многолетнюю практику отстрела.

- Что необходимо сделать, чтобы подобные проекты появились в Бишкеке и других регионах Кыргызстана?

- Я бы выделила два основных направления. Первое - просвещение населения и представителей государственных органов. Необходимо объяснять, почему отстрел не даёт долгосрочного результата и как работает программа ОСВВ.

Второе - изменение законодательства. Мы должны понимать, откуда появляются бездомные животные. Значительная их часть оказывается на улице из-за безответственного отношения владельцев.

Люди выбрасывают котят и щенков, оставляют взрослых собак. Поэтому необходимо вводить ответственность за такие действия, обязательную регистрацию, вакцинацию и стерилизацию домашних животных. Без законодательных изменений решить эту проблему будет крайне сложно.

- Как вы оцениваете отношение кыргызстанцев к животным?

- К сожалению, уровень гуманного отношения к животным у нас пока недостаточный.

Сегодня я стала свидетелем случая, когда взрослый мужчина пнул щенка. Я остановилась и спросила, почему он так поступил. Он ответил: "Я просто ненавижу собак, их не должно быть".

Это показывает, насколько серьёзная работа нам предстоит. Некоторые люди считают, что если они не любят определённых животных, то тех вообще не должно существовать.

Но есть и другая часть общества. Люди помогают бездомным животным, лечат их, забирают домой, участвуют в волонтёрских проектах.

- Как можно изменить такое отношение?

- Только через образование. Причём начинать нужно с детского сада.

Детям необходимо объяснять, что животные чувствуют боль и страх, что за них нужно нести ответственность. Важно формировать уважительное отношение ко всему живому с раннего возраста.

Я также считаю, что детей следует ограждать от жестоких сцен обращения с животными.

- Вы занимались делом о жестоком обращении с котятами в микрорайоне Тунгуч. Расскажите, что произошло?

- Ко мне обратились волонтёры. Ради этого дела я даже прервала отпуск и срочно прилетела в Кыргызстан.

По словам волонтёров, председатель домового комитета одного из домов в микрорайоне Тунгуч увидела двух котят и стала выгонять их со двора, нанося удары ногами.

Один котёнок погиб, а второй получил серьёзные повреждения.

Выжившего котёнка я забрала и лечила за собственный счёт. Мне было важно не только спасти животное, но и документально подтвердить причинённые ему увечья.

- Удалось ли привлечь ее к ответственности?

- К сожалению, нет. Мы столкнулись с серьёзными проблемами законодательства.

В Уголовном кодексе Кыргызстана есть статья 163 "Жестокое обращение с животными". Однако, на мой взгляд, её действующая редакция затрудняет привлечение виновных к ответственности.

Необходимо доказать умысел на причинение боли или страданий, а также установить причинно-следственную связь между действиями человека и гибелью либо увечьями животного.

В нашем случае возникла ещё одна проблема: отсутствие необходимых ветеринарных экспертов, которые могли бы подготовить заключение для следствия.

В результате добиться возбуждения уголовного дела не удалось.

- Какие изменения в законодательстве вы предлагаете?

- Мы работаем над предложениями по изменению Уголовного кодекса, в том числе статьи 163.

Кроме того, подготовлены предложения по административной ответственности за действия, которые могут привести к увечьям или гибели животных.

Наше объединение также участвовало в подготовке первоначального текста законопроекта об ответственном отношении к животным. Сейчас над ним работает депутат Дастан Бекешев.

Наша цель - создать законодательные механизмы, которые действительно позволят защищать животных и привлекать нарушителей к ответственности.

- Некоторые кыргызстанцы готовы жертвовать деньги на помощь бездомным животным. Можно ли направлять эти средства на создание приютов, ветеринарных центров, лечение, стерилизацию и другие меры по защите животных?

- Безусловно, люди, готовые помогать животным, есть. Но я считаю, что в сфере благотворительных сборов необходимо обеспечить прозрачность.

Сегодня некоторые организации собирают деньги на лечение и содержание животных, однако не всегда понятно, как именно расходуются эти средства.

Я выступаю за законодательное регулирование такой деятельности и обязательную отчётность.

Кроме того, предлагаю рассмотреть возможность введения небольшого сбора за содержание домашних животных.

- Как могла бы работать такая система?

- Например, если установить сбор в размере 100 сомов в квартал, за год получится 400 сомов с одного животного.

Предположим, в Кыргызстане зарегистрировано 200 тысяч домашних собак. Тогда ежегодные поступления составят 80 млн сомов.

Эти средства можно было бы направлять на стерилизацию, вакцинацию и другие мероприятия по контролю численности животных.

При этом необходимо учитывать положение пенсионеров и малоимущих граждан.

Но сначала нужно наладить систему регистрации. У меня самой в небольшом приюте живут шесть собак, и ни одна из них не была зарегистрирована ветеринарными службами.

- Вернёмся к истории котёнка из Тунгуча. Как сложилась его судьба?

- К счастью, его удалось спасти. Это был котик. Большую помощь оказала волонтёр Вероника, которая занималась распространением информации об этой истории.

Для лечения котёнка собирали пожертвования. Однако расходы, которые я понесла в ветеринарной клинике, мне не компенсировали.

Я говорю об этом не потому, что хочу вернуть деньги. Для меня это ещё один пример того, насколько важно обеспечить прозрачность благотворительных сборов.

- Вы также создаёте мобильную ветеринарную клинику. Что это за проект?

- Благодаря поддержке европейских доноров наше объединение получило автомобиль, который сейчас переоборудуется под мобильную ветеринарную клинику.

Мы планируем оснастить его оборудованием для проведения операций, ультразвуковых исследований и несложных лабораторных анализов.

По нашим планам, это будет первая мобильная ветеринарная клиника такого формата не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии.

Главная идея заключается в том, чтобы ветеринарная помощь стала доступной жителям регионов.

- Мобильная клиника уже работает?

- Пока автомобиль ещё находится на стадии оснащения, поэтому операции непосредственно в нём мы не проводили.

Однако наша команда уже выезжает в Кара-Балту. Местные власти предоставили нам помещение, где раз в неделю специалисты проводят ветеринарные процедуры.

Сейчас мы начинаем работу с домашними животными. Все услуги оказываются бесплатно за счёт нашего объединения.

- Расскажите о специалистах, которые работают в вашей команде.

- Прежде всего хочу отметить наших ловцов. Их четверо, и это очень важная часть команды.

Один из них, Адилет, проходил обучение у специалистов из Индии. Наши сотрудники используют гуманные способы отлова: специальные сетки и ловушки.

Они прекрасно изучили поведение собак. Иногда, кажется, что животное побежит в одну сторону, а ловец направляется совершенно в другую. Но он уже просчитал возможный маршрут собаки и оказывается именно там, где нужно.

Также хочу отметить ветеринаров Наташу и Эльдара и нашего ветеринарного ассистента. Они проходили обучение у специалистов из Индии и США.

Благодаря полученным навыкам некоторые операции наши ветеринары проводят значительно быстрее. Например, стерилизация может занимать около 15 минут.

- И последний вопрос. Почему лично вы решили посвятить себя защите животных?

- Насколько мне известно, я пока одна из немногих юристов в Кыргызстане, которые занимаются вопросами защиты животных именно на законодательном уровне.

Мне кажется, что человек должен оставить после себя не только имущество или наследников, но и какое-то доброе дело, полезное наследие.

Я хочу добиться изменений в законодательстве Кыргызстана, чтобы наша страна стала местом, где одинаково ценят жизнь, благополучие и безопасность как людей, так и животных. Ведь забота о каждом живом существе делает общество гуманнее.