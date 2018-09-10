Дональд Лу назначен новым послом США в Кыргызстане

Дональд Лу станет новым послом США в Кыргызстане. Сообщение об этом сегодня, 10 сентября, появилось на твиттер-аккаунте Американской ассоциации иностранных служб и на странице посольства США в Кыргызстане.

"Одобрен Сенатом: Дональд Лу будет послом в Кыргызской республике", - говорится в сообщении.

25 мая президент США Дональд Трамп предложил Сенату кандидатуру Доналда Лу в качестве посла в Кыргызстане. Сегодня сенаторы одобрили назначение.

Лу станет приемником Шейлы Гоултни, которая возглавляла американское посольство с 2015 года.

Отметим, дипломат уже работал в Кыргызстане. С 2003 по 2006 год он занимал пост заместителя главы посольства. С 2014 года возглавлял дипломатическую миссию США в Албании. На этой должности Лу критиковали за то, что он якобы является агентом миллиардера Джорджа Сороса.