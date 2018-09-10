Погода
$ 69.56 - 69.81
€ 80.20 - 81.05

Life.ru выдало за новость свою же публикацию годичной давности

118  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Невестка убила мою двухлетнюю внучку, чтобы отомстить моему сыну..."

Накануне российское издание Life.ru опубликовало материал под таким вот жутким заголовком. История и правда страшная. 20-летняя Коди-Энн Джексон из Фентона убила свою собственную дочь Мейси, чтобы отомстить бросившему её бойфренду Полу Хогану.

"Молодая мать изо всех сил пыталась помешать своему возлюбленному общаться с семьёй. Каждый раз, когда Пол приходил в гости к Джилл, его девушка начинала названивать и требовать, чтобы он возвращался домой. Мужчина уставал от контроля, но терпел, и в первую очередь - ради дочери", - говорится в материале.

Горюет о малышке и бабушка - мать молодого отца. Понять, объяснить произошедшее они не в силах.

Вот только дело в том, что эту историю Life.ru уже рассказывал. Чуть больше года назад, в июле 2017.

Вышел материал под заголовком: "Мать отправила своему бывшему фото 2-летней дочки, а затем задушила её".

"20-летняя жительница города Фентон Коди-Энн Джексон любыми способами хотела вернуть возлюбленного Пола Хогана, однако ей это не удавалось: мужчина всё равно съехал от неё. Тогда девушка решила отомстить бывшему и ударить по самому больному - по их двухлетней дочке, в которой Пол души не чаял. Сначала Коди отправила ему фотографию девочки, подписав её "Извини, просто подумала, что ты заслужил последнее фото своей дочери в память о ней", - говорится в материале.

Вот так вот Life.ru забыл про свой же материал годичной давности. Но "отличилось" не только российское издание - если в "старой" новости ссылка идет на Daily Mail, то "новый" материал уже идет с отсылкой на публикацию The Sun.

"Свежую" ужасную новость уже подхватили телеграм-каналы, специализирующиеся на криминальных новостях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373334
Теги:
Россия, США, убийство, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  