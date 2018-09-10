Life.ru выдало за новость свою же публикацию годичной давности

"Невестка убила мою двухлетнюю внучку, чтобы отомстить моему сыну..."

Накануне российское издание Life.ru опубликовало материал под таким вот жутким заголовком. История и правда страшная. 20-летняя Коди-Энн Джексон из Фентона убила свою собственную дочь Мейси, чтобы отомстить бросившему её бойфренду Полу Хогану.

"Молодая мать изо всех сил пыталась помешать своему возлюбленному общаться с семьёй. Каждый раз, когда Пол приходил в гости к Джилл, его девушка начинала названивать и требовать, чтобы он возвращался домой. Мужчина уставал от контроля, но терпел, и в первую очередь - ради дочери", - говорится в материале.

Горюет о малышке и бабушка - мать молодого отца. Понять, объяснить произошедшее они не в силах.

Вот только дело в том, что эту историю Life.ru уже рассказывал. Чуть больше года назад, в июле 2017.

Вышел материал под заголовком: "Мать отправила своему бывшему фото 2-летней дочки, а затем задушила её".

"20-летняя жительница города Фентон Коди-Энн Джексон любыми способами хотела вернуть возлюбленного Пола Хогана, однако ей это не удавалось: мужчина всё равно съехал от неё. Тогда девушка решила отомстить бывшему и ударить по самому больному - по их двухлетней дочке, в которой Пол души не чаял. Сначала Коди отправила ему фотографию девочки, подписав её "Извини, просто подумала, что ты заслужил последнее фото своей дочери в память о ней", - говорится в материале.

Вот так вот Life.ru забыл про свой же материал годичной давности. Но "отличилось" не только российское издание - если в "старой" новости ссылка идет на Daily Mail, то "новый" материал уже идет с отсылкой на публикацию The Sun.

"Свежую" ужасную новость уже подхватили телеграм-каналы, специализирующиеся на криминальных новостях.