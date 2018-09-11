Внутренние войска будут выведены из состава Нацгвардии КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О Внутренних войсках Министерства внутренних дел Кыргызской Республики", согласно которому Внутренние войска будут выведены из состава Национальной гвардии Кыргызской Республики.

Главная цель настоящего Указа - повышение государственной системы обеспечения общественного порядка, безопасности личности и общества.

Обеспечение конституционных прав и свобод граждан, защита интересов личности, общества и государства, а также охрана объектов государственной важности являются важнейшим условием достижения целей осуществляемой масштабной реформы по совершенствованию системы обеспечения внутренней безопасности Кыргызской Республики.

Ранее служебно-боевые задачи по охране порученных объектов, защите интересов личности, общества и государства, конституционных прав и свобод граждан, наряду с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики, выполняли Внутренние войска Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далее – Внутренние войска).

В 2014 году в рамках военной реформы Внутренние войска были введены в состав Национальной гвардии Кыргызской Республики, вошедшей в систему Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Нахождение Внутренних войск в составе Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики ограничивает их потенциал и возможности в решении служебно-боевых задач по обеспечению внутренней безопасности Кыргызской Республики.

В связи с чем в целях совершенствования государственной системы обеспечения общественного порядка, безопасности личности и общества, руководствуясь частью 8 статьи 64 , статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 10 статьи 4 Закона Кыргызской Республики "О Совете безопасности Кыргызской Республики", постановляется:

Считать целесообразным образование Внутренних войск за счет ранее переданных Национальной гвардии Кыргызской Республики штатов, документации, зданий, сооружений, материально-технических средств и иного имущества.

Правительству Кыргызской Республики в установленном порядке: – разработать и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проекты законов Кыргызской Республики "О Внутренних войсках Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в связи с принятием Закона Кыргызской Республики "О Внутренних войсках Министерства внутренних дел Кыргызской Республики";

– решить организационные, финансовые и иные вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Признать утратившим силу абзац третий пункта 3 Указа Президента Кыргызской Республики "О Национальной гвардии Кыргызской Республики" от 12 марта 2014 года № 56 с момента вступления в силу вышеуказанных законодательных актов.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.