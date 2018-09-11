Застройка парка в 7-м микрорайоне. Прокуратуре плевать?

Круговорот жалоб в прокуратуре

Прокуратура в цивилизованных странах осуществляет надзор за соблюдением законности. В Кыргызстане прокуратура существует для какого-то иного предназначения. Опишу историю одного обращения, затронувшего всю цепочку от районной до Генпрокуратуры. Каждое из подразделений прокуратуры отличилось отписками, бюрократией и нарушением законов.

В 2014 году был рассекречен и опубликован Генплан города Бишкек. Всем жителям 7 микрорайона вокруг Бета-сторес-2 отводилась парковая зона - зеленые насаждения общего пользования.Надо сказать, что больше земель в 7 микрорайоне под эти цели не выделялось. Какое же было мое удивление, что в один прекрасный день часть этой зеленой территории была огорожена забором с целью начать новую стройку. Вся история с фотографиями описана в этой теме на Дизеле: http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=252951508

Логично предположить, что именно прокуратура защищает граждан от произвола продажных чиновников мэрии и алчных бизнесменов при незаконном строительстве. Поэтому мое первое обращение было в Октябрьскую прокуратуру. Примите меры. Мол так и так, в таком-то законе утвержден генплан, на нем отмечены земли общего пользования, а на этих землях по таким-то статьям Земельного Кодекса запрещается капитальное строительство. Да и вообще на землях общего пользования нельзя ставить заборы и ограничивать это самое общее пользование.

Ответ от 06.10.16 был лаконичен и написан прокурором А.Халмурзаевым:

"Необходимо отметить, что данный земельный участок является муниципальной собственностью и не является землями общего пользования".

Как отрезал. Никаких проверок, указанных в заявлении фактов, никаких источников, почему был сделан такой вывод. А раз это муниципальная земля, то и делать на ней можно что угодно. Разумеется о том, что Кодексы и Законы имеют приоритет над постановлениями местных властей, никто прокурорам специально не рассказывал.

Было ощущение, что я нахожусь в виртуальной реальности. Вот же генплан, вот же отмечены зеленые области парков, в которых раньше можно было гулять среди деревьев. А земли, говорят, все равно муниципальные, и стоит забор. Перечитываю ответ.

"Вы имеете право обжаловать в вышестоящую прокуратуру".

Наверное, прокурор района ошибся, но городской прокурор уж точно все правильно рассудит. А кто, если не он.

И я отправляю 24.10.16 электронную жалобу (есть такая опция) в Городскую прокуратуру.

Прождал положенный месяц ответ от городского прокурора, потом еще один и еще. Ответа нет. А как же закон "О порядке рассмотрения обращений граждан" и сроки? Ответа не было. Так незаметно прошел год. Городская прокуратура просто проигнорировала мое обращение. А порядка 30 деревьев уже спилили и вырыли огромный котлован. Прошел еще год, и началось строительство.

Отправил жалобу в Генеральную прокуратуру 03.07.2018 года.

Думаю, в Генпрокуратуре сидят самые опытные прокуроры. Да и новый президент объявил борьбу с коррупцией - а коррупционная составляющая при захвате общих земель всегда есть. Теперь-то злостным нарушителям никуда не деться от Закона. Договор аренды будет расторгнут, как нарушающий закон Кыргызской Республики. Все снесено и посажены новые деревья.

Генпрокуратура поступила оригинально в бюрократической манере. Генпрокуратура направила мою жалобу городской прокуратуре. А городская прокуратура направила эту жалобу районной прокуратуре. То есть жалоба на районную прокуратуру в конце концов вернулась этой же районной прокуратуре.

А как же Закон О прокуратуре Кыргызской Республики "Запрещается пересылка обращения в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются"?

Видимо, прокуратуре можно нарушать - она же прокуратура.

Интересно, что официального ответа от Генеральной прокуратуры в положенный месяц я так и не дождался. Ко мне пришел ответ от районной прокуратуры с поразительно одинаковой формулировкой:

"Необходимо отметить, что данный земельный участок является муниципальной собственностью и не является землями общего пользования".

То есть ответ один-в-один совпадающий с первоначальным ответом прокуратуры, на который я жаловался, но уже от другого прокурора Султанова У.Т. (Халмурзаев стал за это время прокурором г.Бишкек) Круг замкнулся. Правда еще оштрафовали владельцев за вырубку 30 деревьев на сумму 35984 сома (аж 500 долларов).

Странное дело. Людей, якобы, законно владеющими землей штрафуют за вырубку деревьев.

Сижу я с пачкой писем и бумаг от прокуратуры, а дело с мертвой точки за 2 года не сдвинулось. Если по такому вопросу нельзя добиться мер, то что делается в уголовном производстве? Кто, если не прокуратура, должна бороться с незаконными застройками парков? Зачем нужна прокуратура, которая не следит за законом и сама нарушает закон? Не пора ли распустить прокуратуру за профнепригодность и набрать специалистов старой советской закалки, когда Прокуратуру уважали и боялись?

Генеральный план 7-го микрорайона с обведенным синим цветом участком прилагается.

Народную новость прислал Сергей К.