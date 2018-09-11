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Азиз Суракматов поручил увеличить доходную часть бюджета столицы

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- ВБ
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В зале заседаний столичного муниципалитета под председательством градоначальника Азиза Суракматова прошло очередное плановое совещание с участием вице-мэров, руководителей городских служб и структурных подразделений мэрии Бишкека.

В ходе совещания обсуждалось исполнение доходной части бюджета, отчеты районных УГНС и УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по городу Бишкек по исполнению доходной части бюджета, отчеты глав муниципальных администраций по организации благоустройства и санитарной очистке внутридомовых и прилегающих территорий, отчет МП "Бишкексвет" по организации уличного освещения, а также отчет Межрегионального управления по городу Бишкек Госэкотехинспекции по вопросу строительства объектов без разрешительных документов.

На совещании с информацией о выполнении прогнозных показателей за 7 месяцев текущего года выступил заведующий отделом экономики и финансов мэрии г. Бишкек Рашид Ибрагимов. Из доклада стало известно, что выполнение плана составило 97%. Невыполнение допустили налоговики Октябрьского и Первомайского районов, а также управление по контролю за крупными налогоплательщиками. Не обеспечили плановое поступление неналоговых доходов Управление земельных ресурсов – 72% и Управление муниципального имущества – 90,3%. Отмечается рост налоговой задолженности (недоимка) и задолженности по платежам от использования муниципальной собственности. Начальниками районных налоговых служб взято обязательство 100%-го исполнения прогнозных показателей текущего года и снижении недоимки.

По второму вопросу повестки совещания выступил вице-мэр столицы Рыспек Сарпашов, который сообщил, что районным администрациям в помощь при уборке территорий муниципальным предприятием "Тазалык" дополнительно выделено по 10 разнорабочих.

Далее в ходе заседания начальник МП "Бишкексвет" Жумамудун Жумалиев проинформировал всех присутствующих о проделанной за восемь месяцев работе по модернизации наружного освещения. По его словам, с начала текущего года по городу Бишкек произведены ремонтно-восстановительные работы с установкой 3 тысяч 546 светодиодных светильников, осуществлено новое строительство сетей наружного освещения по улице Садырбаева от Масалиева до Семетей. Предприятие также планирует начать строительство сетей наружного освещения в жилых массивах столицы.

Вице-мэр столицы Бакытбек Дюшембиев сказал о том, что в городе Бишкек продолжает свою работу оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства. Одной из целей, которого является налаживание взаимодействия и совместной работы между муниципальными и государственными службами.

Кроме того, во время совещания за допущенный рост недоимки и невыполнение плановых показателей выговор объявлен исполняющему обязанности начальника Управления земельными ресурсами Бакытбеку Анарбекову, предупреждение объявлено главам столичных районов и начальникам налоговых органов.

По итогам планового совещания глава столичного муниципалитета Азиз Суракматов поручил районным администрациям на постоянной основе проводить работу с председателями ТСЖ, домовых и квартальных комитетов по регулярной уборке внутридворовых территорий, а также провести соответствующую работу с бизнесом и предпринимателями по изысканию резервов доходной части бюджета Бишкека. Управлению доходов местного бюджета мэрии города Бишкек поручено предоставить прогноз увеличения доходов от 15 до 40 %. Управлению земельными ресурсами поручено принять срочные меры по исполнению доходной части бюджета и снижения задолженности по неналоговым платежам.

Также мэр Бишкека потребовал от муниципальных предприятий, городских служб и структурных подразделений усилить реагирование на жалобы горожан.


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URL: https://www.vb.kg/373348
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, налоги, Бишкек, мэр
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