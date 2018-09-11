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На женщину, которая пыталась убить себя и своего ребенка, возбуждено дело

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- Оксана Гут
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В отношении женщины, выпрыгнувшей из окна с полугодовалым ребенком в руках, возбуждено уголовное дело. Об этом редакции VB.KG сообщил начальник пресс-службы УВД города Ош Замир Сыдыков.

По его словам, 40-летней Ч.А. инкриминируется статья 28-97 ч.2 п.3 "Покушение на убийство" УК КР.

- Уголовным делом занимается следственная группа УВД Оша. В настоящее время ведется расследование, проводятся все необходимые мероприятия, - сказал Замир Сыдыков.

Стоит отметить, что статья 28 УК КР гласит: "Покушением на преступление признается действие или бездействие, совершенное с прямым умыслом, непосредственно направленное на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам".

А по статье 97 УК КР – Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии или несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Наказание же для матери, пытавшейся убить своего ребенка вместе с собой, изберет суд.

Пока подозреваемая находится в больнице.

Как ранее писала редакция VB.KG, она в удовлетворительном состоянии.

А вот ребенку требуется хирургическое вмешательство по удалению субдуральной гематомы головного мозга.

По медицинской статистике, среди последствий СДГ - высокая летальность. И даже в случае, если малыш выживет, велика вероятность инвалидности.

После того, как операция будет проведена, судьбой малыша займутся органы госопеки, подчеркнули в УВД Оша. По всей видимости, отец ребенка не заинтересован в воспитании своего новорожденного сына.

Он, напомним, расстался с супругой. Женщина, оставив двух старших детей свекрови в Чуйской области, вместе с младшим уехала в Ош, где поселилась в общежитии микрорайона Черемушки. Часто выпивала. И в один из таких дней решила свести счеты с жизнью не только своей, но и полугодовалого сына. 40-летняя Ч.А. с ребенком на руках выпрыгнула из окна 4-го этажа, но оба остались живы.


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URL: https://www.vb.kg/373350
Теги:
наказание, несовершеннолетние, Ош, покушение, попытка суицида, убийство, уголовная ответственность, больница, УВД
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