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Так сколько шкур снежных барсов было на Всемирных играх кочевников?

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- Екатерина Улитина
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Фотожурналист Влад Ушаков опубликовал фотографию шкур снежных барсов, разложенных перед юртой.

Он рассказал, что снимок был сделан в этногородке Кырчын во время III Всемирных игр кочевников, которые проходили в Иссык-Кульской области с 2 по 8 сентября 2018 года.

"Все фотографии сделал в этом году в течение часа в Кырчыне. Было бы время походить по другим юртам, думаю, шкур краснокнижников наснимал бы за сотню", - рассказал Ушаков VB.KG.

При этом в Госагентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства со ссылкой на Госэкотехинспекцию утверждают, что в этногородке была представлена лишь одна единственная шкура снежного барса. И та является экспонатом в юрте-музее Кааба уулу Кожомкула.

"Действительно, была и старая шкура из музея, но были и новые, как я понял, для продажи. На этнобазаре продавали готовые барсьи шубы", - добавил фотограф.

Отметим, в Кыргызстане популяция ирбисов (другое название снежного барса - ред.) была почти полностью уничтожена. В республике осталось, по разным оценкам, от 200 до 500 этих редких кошек. Они вымирают из-за незаконной охоты на них и сокращения кормовой базы.


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URL: https://www.vb.kg/373351
Теги:
снежный барс, Всемирные игры кочевников
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