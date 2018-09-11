Соцсети поддержали Бекжана Сарбышева, который сбил своих обидчиков в Москве

Журналисты российского телеканала НТВ попытались выяснить, что заставило 20-летнего уроженца Кыргызстана Бекжана Сарбышева нажать на педаль газа и сбить стоявших на тротуаре пешеходов.

"Он не пытался юлить, не запинался, не путался в показаниях. Уже на первых минутах допроса Бекжан Сарбышев четко и ясно заявил: он видел людей на обочине дороги и на педаль газа нажал специально. Так он хотел отомстить посетителям кафе, с которыми повздорил", - передает телеканал НТВ.

На записях с камер видеонаблюдения, появивишихся в эфире телеканала, видно, как человек 15 вышли из кафе на юге Москвы и устроили драку прямо на проезжей части.

"Один с таким количеством противников 20-летний Сарбышев не справился. Очевидцы говорят, что видели, как он сел в машину, отъехал недалеко, разогнался и направил авто в людей. А дальше - паника, стоны пострадавших. Те, кто успел отбежать, судорожно набирали номера экстренных служб", - говорится в сюжете.

В Кыргызстане эта история сразу вызвала резонанс. Общественность отнеслась к поступку парня негативно: мол, уехал в Россию, позорит Кыргызстан и соотечественников. Однако по мере того, как поступали новые подробности произошедшего, на место осуждения пришло понимание и даже сочувствие.

"В этот раз, прочитав про это в новостях и узнав, что парень был трезвый, я сразу же подумал, что его кто-то довёл до этого состояния .Не ошибся. Жаль только, что парень не родился в средневековье, где превыше всего стояло понятие "Честь"! В этот раз я впервые в жизни на стороне виновника и хвалю искренне! Молодец, парень, держись!", - написал на странице популярной группы в фейсбуке пользователь Максат Токтосунов.

Его поддержали многие пользователи социальной сети.

"Я тоже на его стороне. Молодец, парень. Защищал честь сестры", - считает пользователь Хамаз Усман.

Но все же большинство содеянное Бекжаном осуждают, даже с учетом смягчающих обстоятельств.

"Его ударили, но не убили, какое имеет право убить несколько человек? Сестру не изнасиловали, нет. И никто не знает, как они вели себя, никто. Пусть сядет и надолго", - потребовал пользователь под ником Марли Шарли.

Напомним, водитель автомобиля Volkswagen Polo в ночь с 8 на 9 сентября сбил посетителей кафе "Аура" на Новочеркасской улице в Москве. "Скорая" госпитализировала 10 человек, один из них погиб в больнице. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Бекжан Сарбышев по решению суда арестован на два месяца.