Милиционеров Ошской области не допустили к телу повешенного зампрокурора!

Выяснить точную причину смерти заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошова невозможно. Жена и дети (их шестеро) умершего сразу отказались от проведения судмедэкспертизы. Об этом редакции VB.KG сообщили собственные источники.

Более того, сотрудников внутренних дел региона даже не допустили к телу Кожошова.

Расследованием произошедшего занимаются три следственно-оперативные группы: Кара-Суйского района, Ошской области и областной прокуратуры. Но как будет проходить расследование без результатов судебно-медицинской экспертизы, криминалистов, совершенно непонятно.

Сегодня в селе Таш-Арык Кара-Суйского района проходят похороны заместителя прокурора. В УВД области отметили, что сбором показаний по делу сотрудники займутся после проведения всех поминальных мероприятий.

Напомним, 10 сентября в 9.30 в дежурную часть УВД Ошской области поступило сообщение о том, что у себя в частном доме найден повешенным Торо Кожошов.