Погода
$ 69.68 - 69.91
€ 80.42 - 81.32

Милиционеров Ошской области не допустили к телу повешенного зампрокурора!

388  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выяснить точную причину смерти заместителя прокурора Ошской области Торо Кожошова невозможно. Жена и дети (их шестеро) умершего сразу отказались от проведения судмедэкспертизы. Об этом редакции VB.KG сообщили собственные источники.

Более того, сотрудников внутренних дел региона даже не допустили к телу Кожошова.

Расследованием произошедшего занимаются три следственно-оперативные группы: Кара-Суйского района, Ошской области и областной прокуратуры. Но как будет проходить расследование без результатов судебно-медицинской экспертизы, криминалистов, совершенно непонятно.

Сегодня в селе Таш-Арык Кара-Суйского района проходят похороны заместителя прокурора. В УВД области отметили, что сбором показаний по делу сотрудники займутся после проведения всех поминальных мероприятий.

Напомним, 10 сентября в 9.30 в дежурную часть УВД Ошской области поступило сообщение о том, что у себя в частном доме найден повешенным Торо Кожошов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373354
Теги:
Кара-Суйский район, Ошская область, суицид, похороны, прокуратура, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
скафнюк
11.09.2018, 13:42

странно..жена и дети не допускают к телу судмедэкспертов..что то тут не ладное..не они ли его задушили а потом делают вид что он сам повесился..

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  