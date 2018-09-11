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Бишкекский горсуд не принял доводы защиты Кубанычбека Кулматова

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- Виктория Григоренко
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Горсуд не принял доводы и факты, приведенные защитой Кубанычбека Кулматова. Об этом VB.KG заявил его адвокат Сергей Слесарев.

- Он встал на сторону ведомственных интересов ГКНБ КР, тем самым нарушив принцип гласности судопроизводства. Плюс ко всему, проводил заседание в закрытом от СМИ режиме. В итоге в жалобе защиты Кулматова отказано, а постановление Первомайского райсуда о продлении срока ареста Кубанычбек Кенешевича до 28 сентября 2018 года оставлено без изменений, - подчеркнул Слесарев.


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URL: https://www.vb.kg/373356
Теги:
Кубанычбек Кулматов, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Сергей Слесарев
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Комментарии
Лэйла
11.09.2018, 15:06

Продажная судебная система

0
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Эльнура Рустамова
11.09.2018, 15:50
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 6
Минусов: 5
Комментариев: 11

Акыйкаттык, адилеттик деген кайда кетти?

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Жалоба модератору
Алишер
11.09.2018, 17:06

Просто пристали к нему. Каких-либо серьезных обвинений против него нет.

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