Бишкекский горсуд не принял доводы защиты Кубанычбека Кулматова

Горсуд не принял доводы и факты, приведенные защитой Кубанычбека Кулматова. Об этом VB.KG заявил его адвокат Сергей Слесарев.

- Он встал на сторону ведомственных интересов ГКНБ КР, тем самым нарушив принцип гласности судопроизводства. Плюс ко всему, проводил заседание в закрытом от СМИ режиме. В итоге в жалобе защиты Кулматова отказано, а постановление Первомайского райсуда о продлении срока ареста Кубанычбек Кенешевича до 28 сентября 2018 года оставлено без изменений, - подчеркнул Слесарев.