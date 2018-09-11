Генпрокурор прислал на комитет заместителя. Депутаты недовольны

Депутаты выразили недовольство отсутствием на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции главы надзорного органа. Его заместителя они заслушивать отказались. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе Аппарата ЖК.

- На повестке стоял вопрос по заявлению Евгения Гуревича о том, что семья Бакиевых вывела из Кыргызстана сотни миллионов долларов. Однако на комитет пришел заместитель генпрокурора. Некоторые депутаты были возмущены. Поэтому, заседание комитета решили перенести на следующий вторник, но уже с участием непосредственно Откурбека Джамшитова, - подчеркнули в пресс-службе ЖК.

На момент публикации пресс-служба Генеральной прокуратуры была недоступна для комментариев, почему глава надзорного ведомства не пришел на заседание.