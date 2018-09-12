Погода
$ 69.68 - 69.91
€ 80.42 - 81.32

В Бишкеке появится новая композиция по мотивам режиссера Хаяо Миядзаки

58  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Институт развития молодежи на протяжении года в рамках проекта "Школа молодых лидеров" подарил городу Бишкек несколько арт-объектов.

Большинство объектов, несмотря на то, что они были установлены недавно, уже нуждаются в реконструкции. Пандусы на качелях для ЛОВЗ завязаны цепями, поэтому люди, передвигающиеся с помощью колясок, не могут ими пользоваться. Музыкальные инструменты, установленные три месяца назад, уже пришли в полную непригодность.

Мы надеемся, что все объекты смогут служить городу как можно дольше, так как они все направлены на улучшение внешнего облика города, комфортного пребывания для всех лиц, приобщение горожан к творчеству и повышения культуры населения, - говорится в обращении организаторов.

С помощью СМИ хочется напомнить о важности бережного отношения к городу и предметам, украшающим Бишкек.

И сегодня в Бишкеке пройдет пресс-тур с демонстрацией установленных арт-объектов. Участники мероприятия - руководство ОО "Институт развития молодежи" и Института по Международному Сотрудничеству Немецкого Объединения Народных Университетов (DVV International) и представители СМИ. Пресс-тур пройдет на улице Журнальной на пересечении с проспектом Жибек-Жолу.

В ходе пресс-тура представителям СМИ будет показано состояние установленных объектов, что поможет поднять вопрос об отношении населения к развитию города, а также к инициативам молодежи.

А по окончанию пресс-тура будет открытие новой скульптурной композиции по мотивам мультфильма культового режиссера Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками".

Скульптурная композиция "Purify Bishkek" будет изготовлена из вторсырья, и символизирует собой экологические проблемы. Сама скульптура была установлена еще в июле месяце, однако уже была испорчена горожанами. К 12 сентября она будет отреставрирована и официально представлена Бишкеку!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373364
Теги:
экология, Бишкек, культура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  