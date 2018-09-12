В Бишкеке появится новая композиция по мотивам режиссера Хаяо Миядзаки

Институт развития молодежи на протяжении года в рамках проекта "Школа молодых лидеров" подарил городу Бишкек несколько арт-объектов.

Большинство объектов, несмотря на то, что они были установлены недавно, уже нуждаются в реконструкции. Пандусы на качелях для ЛОВЗ завязаны цепями, поэтому люди, передвигающиеся с помощью колясок, не могут ими пользоваться. Музыкальные инструменты, установленные три месяца назад, уже пришли в полную непригодность.

Мы надеемся, что все объекты смогут служить городу как можно дольше, так как они все направлены на улучшение внешнего облика города, комфортного пребывания для всех лиц, приобщение горожан к творчеству и повышения культуры населения, - говорится в обращении организаторов.

С помощью СМИ хочется напомнить о важности бережного отношения к городу и предметам, украшающим Бишкек.

И сегодня в Бишкеке пройдет пресс-тур с демонстрацией установленных арт-объектов. Участники мероприятия - руководство ОО "Институт развития молодежи" и Института по Международному Сотрудничеству Немецкого Объединения Народных Университетов (DVV International) и представители СМИ. Пресс-тур пройдет на улице Журнальной на пересечении с проспектом Жибек-Жолу.

В ходе пресс-тура представителям СМИ будет показано состояние установленных объектов, что поможет поднять вопрос об отношении населения к развитию города, а также к инициативам молодежи.

А по окончанию пресс-тура будет открытие новой скульптурной композиции по мотивам мультфильма культового режиссера Хаяо Миядзаки "Унесенные призраками".

Скульптурная композиция "Purify Bishkek" будет изготовлена из вторсырья, и символизирует собой экологические проблемы. Сама скульптура была установлена еще в июле месяце, однако уже была испорчена горожанами. К 12 сентября она будет отреставрирована и официально представлена Бишкеку!