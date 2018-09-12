В мире голодает каждый девятый человек

Согласно новым данным, число голодающих в мире растет, достигнув уже 821 миллиона в 2017 году, а это означает, что голод затронул каждого девятого человека на планете, говорится в опубликованном сегодня докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире - 2018". Незначительный прогресс также достигнут в борьбе с множественными формами неполноценного питания, начиная от отставания в росте у детей и заканчивая ожирением среди взрослого населения, что ставит под угрозу здоровье сотен миллионов людей.

Голод был на подъеме в течение последних трех лет, вернувшись на уровень десятилетней давности. Торможение прогресса свидетельствует о необходимости принятия срочных мер, чтобы достичь к 2030 году цели устойчивого развития "Нулевой голод".

Ситуация ухудшается в Южной Америке и большинстве регионов Африки, тогда как тенденция снижения уровня недоедания, характерная для Азии, значительно замедлилась.

В ежегодном докладе ООН говорится, что изменение климата, влияющее на нормы выпадения осадков и посевные сезоны, а также повторяющиеся экстремальные природные бедствия, такие как засухи и наводнения, относятся к ключевым факторам роста голода, наряду с конфликтами и экономическим спадом.

"Тревожные признаки растущей нехватки продовольствия и высокий уровень различных форм неполноценного питания являются явным предупреждением о том, что нам предстоит проделать большую работу, чтобы не оставить никого на полпути к достижению ЦУР в области продовольственной безопасности", - заявили руководители ФАО, Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в своем совместном предисловии к докладу.

"Если мы хотим достигнуть мира без голода и неполноценного питания во всех формах его проявления к 2030 году, нам необходимо ускорить и активизировать действия по укреплению устойчивости и адаптационного потенциала продовольственных систем и средств к существованию людей в ответ на изменчивость климата и экстремальные погодные явления", - заявили лидеры.

Влияние изменения климата на голод

Климатические изменения уже подрывают производство основных сельскохозяйственных культур, таких как пшеница, рис и кукуруза в тропических и умеренных поясах, и без повышения устойчивости к изменению климата ожидается ухудшение ситуации по мере роста средних температур и учащения экстремальных погодных явлений.

Анализ в докладе показывает, что распространенность голода и количество голодающих, как правило, выше в странах, в высокой степени подверженных экстремальным погодным явлениям. Недоедание выше в тех случаях, когда воздействие экстремальных климатических факторов усугубляется наличием значительной долей населения, находящего в зависимости от сельскохозяйственных систем, которые очень чувствительны к осадкам и изменчивости температуры.

Температурные аномалии, воздействующие на сельскохозяйственные угодья, по-прежнему были выше среднего показателя в течение 2011-2016 гг., что привело к более частым периодам экстремальной жары за последние пять лет. Характер сезонных осадков также меняется, например, наблюдается поздний или ранний сезон дождей и неравное распределение осадков в течение сезона.

Ущерб, причиняемый сельскохозяйственному производству, приводит к дефициту продовольствия, что, в свою очередь, может привести к повышению цен на продовольствие и потере доходов, что в значительной степени снижает доступ людей к продовольствию.

Медленный прогресс в деле искоренения всех форм неполноценного питания

В докладе отмечается незначительный прогресс, связанный с сокращением отставания в росте среди детей, при этом у почти 151 миллиона детей в возрасте до пяти лет наблюдался слишком низкий рост для их возраста вследствие неполноценного питания в 2017 году по сравнению со 165 миллионами в 2012 году. В глобальном масштабе на Африку и Азию приходилось 39 процентов и 55 процентов всех детей с задержкой роста, соответственно.

Распространенность детского истощения остается чрезвычайно высокой в Азии, где почти каждый десятый ребенок в возрасте до пяти лет имеет низкий вес для своего роста по сравнению с каждым сотым ребенком в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

В докладе утверждается, что каждая третья женщина репродуктивного возраста в мире страдает от анемии, которая имеет серьезные последствия для здоровья и развития как женщин, так и их детей. Ни один регион не показал снижение анемии среди женщин репродуктивного возраста, а ее распространенность в Африке и Азии почти в три раза выше, чем в Северной Америке.

Уровень исключительно грудного вскармливания в Африке и Азии в 1,5 раза выше, чем в Северной Америке, где только 26 процентов детей в возрасте до шести месяцев получают исключительно грудное молоко.

Обратная сторона голода: ожирение на подъеме

Одновременно усугубляется и проблема ожирения среди взрослого населения, при этом примерно каждый восьмой человек в мире страдает ожирением. Эта проблема наиболее актуальна для Северной Америки, но Африка и Азия также испытывают тенденцию к росту, говорится в докладе.

Недоедание и ожирение сосуществуют во многих странах, эти явления могут наблюдаться даже в одном доме. Затрудненный доступ к питательной пище из-за ее более высокой стоимости, стресс, связанный с отсутствием продовольственной безопасности, и физиологическая адаптация к перебоям с продовольствием помогают объяснить, почему семьи, находящиеся в состоянии отсутствия продовольственной безопасности, могут быть более склонны к ожирению.

Призыв к действию

В докладе содержится призыв к осуществлению и расширению мер, направленных на обеспечение доступа к питательным продуктам и нарушению межпоколенческого цикла неполноценного питания. Политики должны уделять особое внимание группам, которые наиболее уязвимы к пагубным последствиям затрудненного доступа к продовольствию: младенцам, детям в возрасте до пяти лет, школьникам, девочкам-подросткам и женщинам.

В то же время необходимо обеспечить устойчивый переход в сторону сельского хозяйства и продовольственных систем, чувствительных к питанию, которые могут обеспечить безопасное и качественное продовольствие для всех.

В докладе также содержится призыв к более активным усилиям по укреплению устойчивости к изменению климата посредством политики, способствующей адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также снижению риска бедствий.