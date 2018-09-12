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В Бишкеке сегодня обещают слабый дождь

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане 12 сентября в горных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

"В Бишкеке также возможен слабый дождь. Температура воздуха ночью +9, днем +24 градуса. На юге страны в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +10 градусов, днем до +32 градусов. На Иссык-Куле холоднее, ночью +7 градусов, днем +22 градуса. Возможен ветер до 15-20 метров в секунду. В Таласской и Нарынской области ночью +3, днем до +24 градусов", - информируют синоптики.


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URL: https://www.vb.kg/373371
Теги:
погода, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан
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