ВИК 2018: Достижения и промахи. Вспоминаем, как это было

2018-й год был ознаменован проведением в Кыргызстане III Всемирных игр кочевников. За несколько дней до окончания этого года мы решили напомнить нашим читателям об этом знаменательном событии.

Почти 3 тысяч спортсменов из 74 стран, 2000 тысячи артистов, 600 иностранных журналистов и почти 70 тысяч зрителей.

Церемония открытия

Министерство культуры, которое взяло на себя организацию церемонии открытия ВИК, не ставило целью поразить весь мир. Главное - сделать лучше, чем было на предыдущих играх, и рассказать гостям об истории кочевников и их философии. Так было заявлено.

"Навыки, ремесла – это все изобретали кочевники. К примеру, они добыли первое железо. Они первыми освоили коня и стремена. Они первые начали путешествовать и контактировать друг с другом, и мы даем возможность узнать об этом, почувствовать этот дух первооткрывателей", - рассказал о постановке открытия ее режиссер-постановщик Виктор Фельд.

Для воплощения в жизнь художественного замысла авторы привлекли современные технические средства – свет, звук, устроили настоящее 3-d шоу и фейерверк. В постановке участвовали почти 1500 тысячи музыкантов, танцоров, каскадеров и членов массовки.

Одни лишь ивент-услуги для церемонии обошлось бюджету в 16 млн 320 тысяч сомов.

Выиграло конкурс на их поставку ОсОО "Эл Мурас Бишкек". У фирмы нет собственного сайта и, вообще, за 4 года существования компания не оставила о себе никаких следов в интернете. Единственное упоминание об "Эл Мурас" удалось найти на сайте Минюста. Там сказано, что учредителем является Айбек Женишов. Фирма занимается производством кинофильмов, видео и телевизионных программ. Кстати, эта же компания разработала постановку и сценарий для церемонии открытия. За услуги работы режиссера и его команды фирма получила 7 млн 488 тысяч сомов.

На этом траты на церемонию открытия не закончились. Акробатические трюки и джигитовка обошлись в 4 млн 400 сомов. Более 8 млн заплатили за разработку и пошив уникальных костюмов для актеров и танцоров. Видео съемка происходящего стоила 3,5 млн сомов.

Где казахи?

В первый же день после открытия на ВИК разгорелся скандал. Исчезла сборная Казахстана по кок бору. В назначенное время спортсмены просто не появились на поле, где их ждали противники из команды Красноярска (Россия). Впрочем, вскоре всадники нашлись. Оказалось, главный тренер решил не выпускать своих подопечных на поле, аргументируя это тем, что им дали плохих лошадей, а своих они отставили дома, чтобы поберечь их для Чемпионата по кок-бору. Когда проблему со скакунами решили, казахстанские спортсмены играть согласились, правда, критические замечания на этом не закончились. Глава федерации кокпара (так называется этот вид спорта в Казахстане) Ерлен Оспанов настаивал, что той-казан, в который нужно забрасывать барашка, чтобы получить очки, слишком опасен и может травмировать спортсменов. В Казахстане казан давно заменили на пластиковый круг.

В конце концов, с Игр кочевников казахстанцы увезли бронзовую медаль, уступив в полуфинале Узбекистану, который считается куда более слабой командой. Абсолютным же чемпионом третий раз подряд стал Кыргызстан, разгромив узбекскую команду.

Но на этом скандалы не утихли. После завершения игр депутат казахского парламента Бекболат Тлеухан попытался объяснить причины поражения национальной сборной.

"На предыдущих Играх выступил взрослый состав и проиграл Кыргызстану. Мы посовещались и решили, что в этом году на соревнования направим молодежь. Это не чемпионат мира, а фестиваль. Хотели обкатать молодых игроков, чтобы они набрались опыта", - сказал Тлеухан на брифинге для журналистов.

Эти слова депутата навлекли на него шквал критики в кыргызском сегменте интернета. Люди возмущались тем, что политик, якобы, принижает значимость Всемирных игр кочевников.

Туалеты по 10 сомов и заторы на дорогах

Самая популярная тема минувших Игр кочевников – туалеты в ущелье Кырчын. Там, в 50 километрах от Чолпон-Аты проходил этнофестиваль и соревнования по стрельбе из лука и традиционным видам охоты.

Кыргызстанцы, побывавшие на фестивале, не забывали фотографироваться на фоне длинных очередей к отхожим местам.

"Я побыла на играх кочевников и это мой личный репортаж. Итак, что такое игры кочевников? Игры кочевников это туалеты за 10 сом, которые собирают дети 8-ми лет, с любовью наливают вам на руки воду из пластмассовой имитации кумгана...", - написала в социальных сетях Алтын Капалова.

Девушка перечислила еще десяток "ужасов" с которыми ей пришлось иметь дело на Кырчыне. В списке были "налоговики" на лошадях, измученные местные жители, которые "из последних сил продают кукурузу" и пьяные джигиты.

В чем Капалова была права безоговорочно, так это в том, что с навигацией в этногородке было сложно. Гости фестиваля растеряно бродили по территории в поисках хоть какой-то информации, программы мероприятий или карты. Но тщетно. Искать самое интересное приходилось интуитивно.

Еще одно неприятное впечатление от ВИК – это дороги в этногородок. Их там две. Обе узкие и давно не знали ремонта. Организаторы решили, что по одной из них машины будут въезжать в этногородок, а по другой выезжать из него. Только в первые дни водители то ли не поняли правила, то ли намерено игнорировали их. В любом случае на одной из дорог образовывались заторы и длинные очереди из машин.

Кыргызстан прощается с ВИК

Церемония закрытия Всемирных игр кочевников проходила в атмосфере праздника. Кыргызстан отдавал право проведения следующих игр в ранге победителя. Сборная команда республики заняла первое место, завоевав 100 медалей: 40 золотых, 30 серебряных и 30 бронзовых. Казахстан стал серебряным призером. А на третьем месте медального зачета расположилась Россия.

На церемонии закрытия, которая по зрелищности не уступала старту, самым трогательной частью стал момент передачи символа Всемирных игр кочевников.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев вручил сосуд с ледяной родниковой водой замминистру по делам молодежи и спорта Турции Хамзе Йерликаю, где в 2020 году пройдут этносостязания.

В аппарате правительства объяснили, что вода из источника символизирует чистоту помыслов и ответственное отношение Кыргызстана к вопросам водного баланса и экологии.

"Всемирные игры кочевников еще раз показали, что, несмотря на все сложности и противоречия современного мира, народы планеты стремятся к единству и созиданию. Мы искренне рады, что Всемирные игры кочевников стали связующим звеном для людей разных национальностей и конфессий. Главным стало и то, что гости и участники Игр с большим желанием познавали другие культуры", - сказал премьер-министр.

Между прочим Мухаммедкалый Абылгазиев обратился к зрителям на трех языках: русском, кыргызском и английском.

Многих пользователей соцсетей позабавил акцент с которым глава правительства произносил английские слова. Другие, наоборот, отметили смелость Абылгазиева, который постеснялся показать свое стремление освоить иностранный язык.

Президент выдвигает условие

Несмотря на критику Всемирных игр кочевников, президент Сооронбай Жээнбеков высоко оценил старания всех, кто работал над проектом. В своем обращении он поблагодарил артистов, спортсменов, организаторов и милиционеров, которые многим запомнились эталонным поведением во время ВИК.

Когда Кыргызстан вновь будет встречать у себя игры неизвестно. Пока мы отдаем право их проведения Турции, но, по словам Жээнбекова отдаем не просто так, а на своих условиях.

"Право на проведение Четвертых Всемирных игр кочевников передано Турции с условием сохранения авторства Кыргызстана. Это важно для сохранения международного уровня этого уникального проекта в будущем", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован во всемирной популяризации Игр кочевников согласно кыргызским правилам, философии и целям.

К слову напомним, что жены президентов Кыргызстана и Турции Айгуль Токоева и Эмине Эрдоган побывали в этногородке в ущелье Кырчын 3 сентября. По возвращении в столицу кортеж г-жи Эрдоган застрял в пробке почти на целый час.Вот такое горькое послевкусие ВИК. Во всяком случае, для супруги турецкого лидера.

Ну а теперь кыргызстанцы смогут наблюдать за IV ВИК только по медиа-каналам либо в качестве гостей.

Эпоха кыргызской монополии на Всемирные игры кочевников заканчивается вместе с 2018 годом.