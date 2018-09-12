Уголовные дела по ТЭЦ Бишкека в ближайший месяц будут переданы в суд

Расследование по модернизации ТЭЦ Бишкека завершится в ближайший месяц. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

По его словам, по коррупционным схемам при модернизации столичной теплоэлектроцентрали возбуждено и расследуется 5 уголовных дел. В рамках следствия задержаны все фигуранты, они находятся в СИЗО ГКНБ КР.

- Здесь выявлены самые большие коррупционные схемы. Большинство из них уже получили подтверждение. Сумма ущерба государству исчисляется миллиардами сомов. В ближайшее время будет предоставлена полная информация. Дела будут переданы в суд, - сообщил Сагынбаев.

Напомним, по факту модернизации ТЭЦ Бишкека, на которой в январе текущего года произошла авария, были ранее задержаны ряд чиновников. Среди них бывший председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев, гендиректор ОАО "Электрические станции" Узак Кыдырбаев, исполнительный директор группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека Темирлан Бримкулов. Также бывшие управленцы: генеральный директор ОАО "Электрические станции" Салайдин Авазов и его заместитель Жолдошбек Назаров, которых подозревают в лоббировании китайской компании TBEA.

В СИЗО ГКНБ по обвинению в лоббировании китайской компании при реализации проекта и коррупции находятся соответственно бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев.

А депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев (экс-министр энергетики) по версии следствия содействовал скорейшему заключению контракта с компанией ТВЕА по завышенной цене.

В рамках уголовных дел по ТЭЦ Бишкека под стражей и бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Он якобы в 2014 году потратил грант в 2 миллиона долларов от китайской компании TBEA на строительство школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" вместо двух новых школ в регионах.