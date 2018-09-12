"Бакай Банк" предлагает выгодные депозиты с высокими процентными ставками

ОАО "Бакай Банк" предлагает открыть выгодные депозиты для отдельных граждан (физических лиц) с высокими процентными ставками. Приоритетами нашего банка являются клиентоориентированность и долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими вкладчиками. Открыв у нас депозит граждане Кыргызстана могут не только выгодно размещать, но и преумножать свои денежные средства.

Одним из самых востребованных вкладов на сегодняшний день является депозит "Срочный".

Депозит "Срочный"

Минимальная сумма первоначального взноса: 5000 KGS/RUB;100 USD/EUR; 1000 CNY; 50 000 KZT.

Условия принятия депозитов, и условия действующих депозитов, сумма которых превышает 100 000 долларов США или эквивалент в другой валюте, могут определяться Банком индивидуально.

Возврат вклада производится Банком в день, следующий за окончанием срока.

Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом о защите банковских вкладов (депозитов) №78 от 07 мая 2008 г.

Преимущества

• Высокие процентные ставки

• Возможность ежемесячно снимать проценты

• Бесплатный выпуск карты VISA Electron или Элкарт с возможностью ежемесячного перечисления процентов на карту

• При открытии депозита сроком на 12 месяцев и более клиент по желанию может открыть кредит-овердрафт. Условия: вкладчик депозита открывает пластиковую карту на выбор согласно тарифам банка и имеет возможность получить моментальный кредит на карту.

Платежная карта VISA Electron или Элкарт бесплатно

Открывая вклад, вы также получаете дебетовую карту VISA Electron или Элкарт в валюте открываемого вклада бесплатно.

Как ее можно использовать:

• для хранения денежных средств

• для снятия наличных

• для покупок

• для перевода на нее процентов с вклада

Преимущества

• Широкая банкоматная сеть банка и банков-партнеров

• Двойная защита (чип и магнитная полоса VISA Electron). Ваши деньги под надежной защитой

• Возможность бесплатно пополнять карту

• Бесплатно совершать покупки картой в любом терминале любого банка мира, поддерживающего систему VISA или Элкарт

• Скидки по программе Privilege Card

* С 11.01.2016 года открытие вкладов в китайских юанях доступно в Головном офисе Банка по адресу: г.Бишкек, ул.Исанова 77.

С другими видами депозитов ОАО "Бакай Банк" вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.