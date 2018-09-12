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Парламентарии просят запретить в Кыргызстане "Таблиги Джаамат"

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 13 сентября, в Жогорку Кенеше обсуждают ратификацию конвенции ШОС по противодействию экстремизму. Депутат Аида Касымалиева выразила обеспокоенность тем, что в Кыргызстане на законных основаниях действует организация "Таблиги Джамаат", которая запрещена в других странах ШОС.

- Как мы можем подписывать конвенцию о противодействии экстремизму, если мы считаем безвредной организацию, признанную экстремистской в других странах? Что будет с нашими гражданами, если они являются членами этой организации и поедут в Россию или в Казахстан? – спросила у представителей ГКНБ Касымалиева.

Сами чекисты уверены, что веских причин для запрета организации нет. Хотя ее и держат под постоянным присмотром, но обращаться в суд с просьбой запретить ее пока не собираются.

Эксперт по вопросам безопасности Кайрат Осмоналиев согласен с ГКНБ и считает, что подписание конвенции не обязывает Кыргызстан объявлять экстримистскими все организации, которые вне закона в других странах. Об этом он заявил VB.KG:

- Я понимаю, что есть политика выравнивания стандартов, и мы как члены ШОС должны иметь единые ориентиры в вопросе безопасности и борьбы с экстремизмом. Однако, каждая страна имеет свои особенности. Если для нас "Таблиги Джаамат" не представляет опасности, то автоматически запрещать ее будет не правильно.

Теолог Кадыр Маликов в свою очередь уверен, что запрет религиозной организации вызовет обратный эффект, и вместо безопасности Кыргызстан получит недовольство со стороны религиозных групп.

- В ответ на запреты последует рост радикализации населения. Опять же вопрос, что делать с приверженцами "Джаамата", если объявить организацию незаконной? В тюрьме колоссальный процент радикализации. Там они скорее станут приверженцами опасных течение, - говорит теолог в беседе с VB.KG.

По данным ГКНБ с начала года, задержано 40 человек по подозрению в экстремизме. За распространение экстримистской информации заблокировано 16 сайтов и 8 аккаунтов в социальных сетях.

Что касается "Таблиги Джаамат" - нынешний муфтий Кыргызстана сторонник как раз этой организации, и неоднократно вставал на ее защиту. Так что просьба парламентариев, скорее всего, повиснет в воздухе.

Во всяком случае, пока...


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URL: https://www.vb.kg/373390
Теги:
парламент, экстремизм, ДУМК, Таблиги Джамаат, Кыргызстан, ШОС
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