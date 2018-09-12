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По факту пыток сотрудниками Ленинского РОВД возбуждено уголовное дело

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- Виктория Григоренко
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Прокуратура Ленинского района города Бишкек возбудила уголовное дело в отношении отдельных сотрудников органов внутренних дел по статьям 305-1 "Пытка" и 324 "Незаконное задержание или заключение под стражу" УК КР. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"4 сентября текущего года в прокуратуру Ленинского района обратился с заявлением гражданин А.Ж., в отношении которого применено физическое насилие со стороны сотрудников УВД Ленинского района "И.", "М.", "К.". Указанные сотрудники УВД путем угроз привлечения

к уголовной ответственности, применив физическую силу, вынудили А.Ж. написать объяснительную об отсутствии претензий к сотрудникам милиции. Уголовное дело направлено для организации дальнейшего расследования", - подчеркнули в Генпрокуратуре.


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URL: https://www.vb.kg/373394
Теги:
Генеральная прокуратура, ГУВД, преступление, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
12.09.2018, 16:55
Карма: +13
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 105
Минусов: 92
Комментариев: 81

Избиение задержанных - обычная практика. Если за это сажать - то милиционеров в городе не останется.

Решение же проблемы - очень простое. Надо установить видеокамеры в местах содержания задержанных и чтобы все в онлайн режиме сливалось в дата-центр прокуратуры.

Эй, чиновники ! Знаете, сколько можно срубить бабла на оборудовании такой системы ? Заодно и хорошее дело сделаете.

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