По факту пыток сотрудниками Ленинского РОВД возбуждено уголовное дело

Прокуратура Ленинского района города Бишкек возбудила уголовное дело в отношении отдельных сотрудников органов внутренних дел по статьям 305-1 "Пытка" и 324 "Незаконное задержание или заключение под стражу" УК КР. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

"4 сентября текущего года в прокуратуру Ленинского района обратился с заявлением гражданин А.Ж., в отношении которого применено физическое насилие со стороны сотрудников УВД Ленинского района "И.", "М.", "К.". Указанные сотрудники УВД путем угроз привлечения

к уголовной ответственности, применив физическую силу, вынудили А.Ж. написать объяснительную об отсутствии претензий к сотрудникам милиции. Уголовное дело направлено для организации дальнейшего расследования", - подчеркнули в Генпрокуратуре.