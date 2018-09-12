Погода
$ 69.60 - 69.83
€ 80.66 - 81.30

В Оше в доме у местного жителя нашли автоматы, пистолет и патроны

136  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграцией Ошской области во время обыска в доме местного жителя города Кара-Суу обнаружили склад огнестрельного оружия.

32-летний мужчина хранил два автомата АК-47, два магазина к нему, карабин и 29 патронов калибра 7,62 мм.

Кроме того, во дворе дома он закопал цинковый ящик, в котором милиционеры нашли 360 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет Blow и глушитель.

Хозяина дома после обыска отправили в ИВС. Как позже выяснили следователи, он имел связи в криминальных кругах. Его старший брат является подозреваемым по другому уголовному делу о грабеже.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373397
Теги:
МВД, оружие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  