В Оше в доме у местного жителя нашли автоматы, пистолет и патроны

Сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграцией Ошской области во время обыска в доме местного жителя города Кара-Суу обнаружили склад огнестрельного оружия.

32-летний мужчина хранил два автомата АК-47, два магазина к нему, карабин и 29 патронов калибра 7,62 мм.

Кроме того, во дворе дома он закопал цинковый ящик, в котором милиционеры нашли 360 патронов калибра 7,62 мм, пневматический пистолет Blow и глушитель.

Хозяина дома после обыска отправили в ИВС. Как позже выяснили следователи, он имел связи в криминальных кругах. Его старший брат является подозреваемым по другому уголовному делу о грабеже.