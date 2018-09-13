Дело об издевательствах над солдатами передадут в суд

На этой неделе дело о применении насилия в войсковой части 73809 передадут в суд. Об этом 12 сентября на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев.

По его словам, трем офицерам предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под стражей.

Что касается командира части в Кой-Таше, то в отношении него проводится тщательная проверка. Как ранее сообщалось, он отстранен от занимаемой должности.

Напомним, в начале августа военнослужащие войсковой части 73809 обратились к правозащитникам с жалобами об унижении и издевательствах со стороны руководителей. В результате проверки выяснилось, что солдаты действительно подвергались жестокому обращению.

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 305 "Превышение должностных полномочий" УК КР.

А президент Сооронбай Жээнбеков поручил секретарю Совбеза Дамиру Сагынбаеву заняться расследованием инцидента и наказать виновных.