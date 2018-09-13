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Виновные ответят за нецелевое использование вертолета Сил воздушной обороны

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- Оксана Гут
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Экспертиза по факту крушения воздушного судна на южном Энильчеке в Иссык-Кульской области скоро будет готова. Об этом 12 сентября сказал секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

- Виновные в том, почему вертолет Сил воздушной обороны использовался не по целевому назначению и потерпел крушение, будут наказаны, - подчеркнул он.

Напомним, 9 июля на площадке Южный Энильчек в Иссык-Кульской области произошло крушение вертолета Сил воздушной обороны. Сначала было заявлено, что судно использовалась в спасательной операции, но позже появилась информация, что оно перевозило туристов. Среди них граждане Японии, Германии и Польши. Пострадали четверо. Всего в вертолете находилось 15 человек – 5 члены экипажа.


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URL: https://www.vb.kg/373414
Теги:
Иссык-Кульская область, оборона, туризм, уголовная ответственность, совбез, ВС КР, Дамир Сагынбаев, крушение
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