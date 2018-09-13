Родным Шадиева было отказано в визе в США?

Пока экс-депутат Аскарбек Шадиев скрывается в США, членов его семьи вызывают на допросы и не выпускают из Кыргызстана, сообщает газета "Азия Ньюс".

"Близкие родственники Шадиева не могут покинуть Кыргызстан, так как их периодически вызывают на допросы. Кроме того, его супруге и детям в посольстве США в Кыргызстане было отказано в визе", - пишет издание.

Между тем, в самом посольстве США в КР отказались подтвердить эту информацию.

- Согласно законам США, посольство не имеет право комментировать либо выдавать информацию о частной жизни граждан страны, в которой оно находится, - сказал представитель посольства США в КР редакции VB.KG.

Напомним, по словам секретаря Совета безопасности КР Дамира Сагынбаева, экс-депутат Аскарбек Шадиев объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Ранее ему было заочно предъявлено обвинение по ст. 304 УК КР по факту злоупотребления должностным положением, с причинением особо крупного ущерба государству. На его имущество, а также близких родственников, был наложен арест.

Сам Шадиев, по данным ГКНБ, 28 апреля текущего года незаконно пересек границу с Таджикистаном. Далее, используя дипломатический паспорт, он вылетел авиарейсом в Москву и затем в Нью-Йорк.