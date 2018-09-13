Пьяный атташе Турции. Посольство и МИД ситуацию не комментируют

Накануне пьяным за рулем авто задержан иностранец. Он представился Атташе Посольства Турции Каража Эрканом. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

"Наркологическая экспертиза также подтвердила наличие алкоголя в крови мужчины. На данный момент его авто отправлено на штрафстоянку. Все обстоятельства выясняются", - отметили в пресс-службе.

При этом в Посольстве Турции в КР VB.KG не подтвердили, но и не опровергли задержание своего представителя.

"Мы оставим это без комментариев", - подчеркнули в дипломатическом представительстве, предложив редакции обратиться в МИД КР.

Однако в отечественном министерстве иностранных дел КР ситуацию с задержанием пьяного атташе пока тоже не поясняют.