Депутат предлагает запретить в Кыргызстане тои за счет бюджета

Депутат Акылбек Жамангулов уверен, что Кыргызстан слишком много денег тратит на тои. Сегодня, 13 сентября, на заседании Жогорку Кенеша он предложил на 5 лет ввести мораторий на проведение праздничных мероприятий в Кыргызстане.

- С начала года в Кыргызстане провели 105 тоев, на каждый из них ушло в среднем по 2 млн сомов, - возмутился депутат.

Парламентарий, уточним, говорит о тоях, которые проводятся за счет госбюджета.

При этом Жамангулов предложил провести мероприятия к 90-летию Чынгыза Айтматова, и после этого прекратить тратить бюджетные деньги на застолья.

Экономист Шамиль Борончиев считает, что думать о сокращении расходов бюджета прямая обязанность депутата. С другой стороны, запрет на праздники вряд ли существенно поможет отечественной экономике.

- Запрещать все мероприятия нельзя. Есть представительские и имиджевые события, от которых нельзя отказываться. На таких встречах заключаются сделки между предпринимателями, налаживаются международные связи, складывается имидж Кыргызстана в глазах партнеров. Другое дело, когда министерства ставят юрты и хвастаются друг перед другом, сколько барашков и лошадей они зарезали для праздника. Такие посиделки нужно запрещать, - заявил Борончиев VB.KG.