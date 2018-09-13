Погода
$ 69.42 - 69.71
€ 80.40 - 81.44

Депутат предлагает запретить в Кыргызстане тои за счет бюджета

281  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Акылбек Жамангулов уверен, что Кыргызстан слишком много денег тратит на тои. Сегодня, 13 сентября, на заседании Жогорку Кенеша он предложил на 5 лет ввести мораторий на проведение праздничных мероприятий в Кыргызстане.

- С начала года в Кыргызстане провели 105 тоев, на каждый из них ушло в среднем по 2 млн сомов, - возмутился депутат.

Парламентарий, уточним, говорит о тоях, которые проводятся за счет госбюджета.

При этом Жамангулов предложил провести мероприятия к 90-летию Чынгыза Айтматова, и после этого прекратить тратить бюджетные деньги на застолья.

Экономист Шамиль Борончиев считает, что думать о сокращении расходов бюджета прямая обязанность депутата. С другой стороны, запрет на праздники вряд ли существенно поможет отечественной экономике.

- Запрещать все мероприятия нельзя. Есть представительские и имиджевые события, от которых нельзя отказываться. На таких встречах заключаются сделки между предпринимателями, налаживаются международные связи, складывается имидж Кыргызстана в глазах партнеров. Другое дело, когда министерства ставят юрты и хвастаются друг перед другом, сколько барашков и лошадей они зарезали для праздника. Такие посиделки нужно запрещать, - заявил Борончиев VB.KG.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373419
Теги:
мораторий, парламент, праздник, Акылбек Жамангулов, Кыргызстан, Шамиль Борончиев, проведение тоев, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  