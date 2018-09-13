Салянова: Убийцам моего брата был заказ "убрать" конкретного чиновника

В уголовном деле по убийству Улана Салянова есть доказательства, что его убийцам был дан заказ "убрать" конкретного чиновника, который мешает высокопоставленному лицу. Об этом экс-генпрокурор Аида Салянова накануне заявила в интервью изданию "Азаттык".

"С трибуны парламента я заявляла, что еще не готова считать это преступление политическим. Поскольку на руках нет таких доказательств. У меня были вопросы к власти: по поводу оперативности, всесторонности, но кого-то конкретно обвинять я была не готова.

Сегодня у меня появились определенные вопросы.

После того, как закончился процесс с ознакомлением дела, я могу сказать, что версия политического убийства, политической мотивированности убийства моего брата не была рассмотрена. Она выдвигалась, но над ней не работали.

В деле есть задокументированные доказательства того, что среди преступников шел разговор об устранении конкретного чиновника, что этот чиновник мешает высокопоставленному лицу и заказ убрать этого чиновника есть.

На такие разговоры ссылается один из свидетелей. И он утверждает, что эти слова относятся к одному из убийц. Вот эта версия абсолютно не рассматривалась, и те люди, которые работали над раскрытием этого преступления, складывается такое ощущение, сознательно обходили этот вопрос", - рассказала Салянова.

При этом, сказала она, в деле не называют имя чиновника. Возможно, потому что интереса со стороны правоохранительных органов и следствия не было. Ведь узнать имя чиновника - означало бы узнать имя заказчика.