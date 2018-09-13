Исключенный из СДПК Кожобек Рыспаев сдержал свое обещание

Глава комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию Кожобек Рыспаев сдержал свое обещание, которое он дал ранее журналистам редакции VB.KG. В частности, в аккурат после того, как его исключили из СДПК, он пригрозил поднять вопрос о целесообразности расходов, потраченных на строительство ЛЭП "Датка-Кемин".

- Я как глава комитета намерен поднять вопросы по кредитному соглашению ЛЭП "Датка-Кемин". Потому что соглашение ратифицировали, деньги отдали, а исполнение какое? Может, как по ТЭЦ Бишкека - деньги ушли не туда? Уже недовольство идет в обществе. Пусть коррупционеры отвечают, - сказал ранее депутат.

И вот сегодня на заседании парламента народный избранник предложил создать депутатскую комиссию, которая проверит расходы на строительство вышеупомянутой линии электропередач.

- Мы уже запросили необходимые документы. И этот вопрос мы обязательно рассмотрим на заседании комитета. Необходимо тщательно проверить, как и на что была потрачена такая огромная сумма. Может, проели? В обществе и так идут такие разговоры, - сказал он.

Напомним, в 2012 году было подписано контрактное соглашение между заказчиком ОАО "НЭС Кыргызстана" и подрядчиком компании ТВЕА на общую сумму 389 миллионов 795 тысяч долларов. Средства эти были предоставлены в рамках кредитного соглашения, которое было подписано правительством КР и "Эксимбанком" КНР во время визита президента Алмазбека Атамбаева в КНР.

Данным проектом предусматривалось строительство ВЛ 500 кВ "Датка-Кемин" протяженностью 410 км, подстанции 500 кВ "Кемин" и расширение подстанции 500 кВ "Датка". А также строительство линий электропередач 220 кВ общей протяженностью 42 км и реконструкция системы диспетчерской и технологической связи севера энергосистемы Кыргызстана.