Правительство не планирует упразднение Госветинспекции

Относительно заявления депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Зиядина Жамалдинова о том, что Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики будет упразднена, Аппарат Правительства Кыргызской Республики сообщает следующее.

Согласно пункту 107 "Дорожной карты" по вступлению Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз, подписанной 29 мая 2014 года, запланировано создание государственного органа карантинно-фитосанитарного контроля и надзора.

В рамках выполнения взятых обязательств была образована Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 ноября 2016 года № 576 "О Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики" был образован Департамент карантина растений при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

Учитывая это, в целях улучшения экспортного потенциала и исключения дублирования в деятельности государственных органов предусмотрена передача функций по осуществлению фитосанитарного контроля одному государственному органу.

В этой связи Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики "О карантине растений", который в установленном порядке внесен на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

Указанным проектом постановления предусматривается передача 39 штатных единиц и функций по фитосанитарной безопасности от Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной инспекции при Правительстве Кыргызской Республики Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

Вместе с этим необходимо отметить, что Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной инспекции при Правительстве Кыргызской Республики сохранит штат из 1041 сотрудника, которые обеспечивают функции по ветеринарной безопасности.

Напомним, что во всех странах ЕАЭС функции по фитосанитарной безопасности возложены на Министерства сельского хозяйства.

Таким образом, Правительство Кыргызской Республики не планирует упразднение Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.