Мать погибшей в ДТП Миссис Мира не будет обжаловать приговор суда

Иссык-Кульский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы пьяного водителя, совершившего ДТП, в котором погибла Миссис Мира Сания Шакирова. Чынгыз Кондубаев будет отбывать наказание в колонии-поселения. Кроме того, он должен выплатить семье Сании 2 млн сомов в качестве компенсации. Суд лишил Кондубаева права управлять автомобилями в течение следующих трех лет.

- Я удовлетворена решением суда, и не буду его оспаривать. Он получил наказание в рамках закона. Правда, насколько мне известно, сам он не согласен с приговором. И будет оспаривать размер материальной компенсации и срок заключения, - рассказала VB.KG мать Сании Шакировой Насипа Мамбеталиева.

После смерти дочери, у Насипы Мамбеталиевой на руках остались трое детей. По ее словам, виновник аварии ни разу не предлагал материальную помощь ей или детям.

- Он ни разу не вступал с нами в контакт и не предлагал помощь. Возможно, это к лучшему, у младшего началась депрессия, он постоянно чего-то боится, не спит по ночам и просто скучает по матери, - добавила Насипа Мамбеталиева.

Напомним, Сания Шакирова разбилась в аварии 2 июня в Иссык-Кульской области. Водитель автомобиля, в котором ехала Сания Шакирова, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение кладбища. Позже экспертиза доказала, что водитель, в момент совершения ДТП, был пьян.