В Ак-Суйском районе школьницу не пускают на уроки из-за хиджаба

"Помогите! Мою сестренку не впускают в школу в платке. Такое сообщение прислал в VB.KG читатель из села Ак-булун Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

По его словам, Айжанат Т. 2002 г.р. уже вторую неделю не посещает школьные уроки.

"Этим летом моя сестренка училась в медресе. Первого сентября пошла в среднюю школу им. Б. Мамытова. Но директор ее не впустила. Сказала, что и книги не выдаст, пока не снимет платок. Айжанат сама не хочет. Кроме нас еще несколько девочек покрывали головы, но их заставили снять платки", - рассказал брат школьницы.

За комментариями редакция VB.KG обратилась в Министерство образования и науки, где нам сообщили, что официального запрета на ношение хиджаба в школах нет. Но есть утвержденные правительством (постановление от 12 августа 2015 г.) стандарты школьной формы, платок в этот перечень не входит.

- У нас нет единой школьной формы, но есть стандарты. Школы с родительскими комитетами самостоятельно выбирают цвет формы из четырех предложенных (черный, синий, серый или бордовый) и комбинацию фасонов. В целом форма носит классический характер. Для мальчиков, юношей: рубашка, жилет, брюки, пиджак. Для девочек, девушек: блузка, жилет, брюки, платье, фартук, пиджак, - напомнила пресс-секретарь МОиН КР Марина Гречанная.

Она также подчеркнула, что согласно распоряжению главы ведомства, никто не имеет права выгнать детей из школы, если они пришли не в утвержденной форме, а в одежде "белый верх - темный низ".

От редакции отметим, что по Конституции КР каждый гражданин имеет право получить образование вне зависимости от пола, вероисповедания, нации. И, наверное, все же нужно приходить к компромиссам. Тем более, когда ученики и их религиозные семьи выбирают все же светское образование.