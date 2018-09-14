Погода
$ 68.97 - 69.36
€ 80.37 - 81.35

В Ак-Суйском районе школьницу не пускают на уроки из-за хиджаба

402  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Помогите! Мою сестренку не впускают в школу в платке. Такое сообщение прислал в VB.KG читатель из села Ак-булун Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.

По его словам, Айжанат Т. 2002 г.р. уже вторую неделю не посещает школьные уроки.

"Этим летом моя сестренка училась в медресе. Первого сентября пошла в среднюю школу им. Б. Мамытова. Но директор ее не впустила. Сказала, что и книги не выдаст, пока не снимет платок. Айжанат сама не хочет. Кроме нас еще несколько девочек покрывали головы, но их заставили снять платки", - рассказал брат школьницы.

За комментариями редакция VB.KG обратилась в Министерство образования и науки, где нам сообщили, что официального запрета на ношение хиджаба в школах нет. Но есть утвержденные правительством (постановление от 12 августа 2015 г.) стандарты школьной формы, платок в этот перечень не входит.

- У нас нет единой школьной формы, но есть стандарты. Школы с родительскими комитетами самостоятельно выбирают цвет формы из четырех предложенных (черный, синий, серый или бордовый) и комбинацию фасонов. В целом форма носит классический характер. Для мальчиков, юношей: рубашка, жилет, брюки, пиджак. Для девочек, девушек: блузка, жилет, брюки, платье, фартук, пиджак, - напомнила пресс-секретарь МОиН КР Марина Гречанная.

Она также подчеркнула, что согласно распоряжению главы ведомства, никто не имеет права выгнать детей из школы, если они пришли не в утвержденной форме, а в одежде "белый верх - темный низ".

От редакции отметим, что по Конституции КР каждый гражданин имеет право получить образование вне зависимости от пола, вероисповедания, нации. И, наверное, все же нужно приходить к компромиссам. Тем более, когда ученики и их религиозные семьи выбирают все же светское образование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373451
Теги:
Иссык-Кульская область, образование, религия, школа, хиджаб, школьная форма, вероисповедание, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  