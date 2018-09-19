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Чубак Жалилов видит в фонде Ага Хана угрозу гражданской войны

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- Бакыт Стамов
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Скандально известный экс-муфтий Чубак Жалилов в своих религиозных проповедях призывает к религиозной нетерпимости. По крайней мере пользователи интернета бурно обсуждают одну из его проповедей, появившуюся в соцсетях.

В ней экс-муфтий открыто выражает недовольство тем, что представителям фонда Ага Хана разрешают в Кыргызстане открывать образовательные учреждения.

- Они хотят спровоцировать гражданскую войну в Кыргызстане. Вон, в Сирии уже 4 год идет война. Почему шиитам-кафирам во главе с Ага Ханом разрешили строить университет в Нарыне? Они строят их и таким образом обманывают простых людей, завлекая их в свою секту. Вы хотите, чтобы завтра ваши дети стали идолопоклонниками, или вы хотите, чтобы вместо нормального брака они, по их примеру, заключали брак на 1-2 дня? - сказал он.

Досталось от Жалилова и депутатам, и высокопоставленным чиновникам Кыргызстана.

- Мало того, что они обворовывают и обманывают народ, так теперь и до религии добрались. Они принимают этого Ага Хана, включая спикера, как самого высокого гостя. Не нужна в религии демократия. Религиозные права там, свободное вероисповедание, все это нам не нужно, - добавил эмоционально экс-муфтий.

"Угроза" распространения шиизма со стороны фонда Ага Хана - одна из излюбленных тем Чубака Жалилова. Так, еще в прошлом году он утверждал, что "мы, сунниты, не должны позволять здесь распространяться шиизму, так как это в будущем может привести к серьезным конфликтам".

К слову, серьезной поддержки такие выпады Жалилова не получили. Тем более, он уже успел прославиться не менее скандальными высказываниями. Чего стоит только его одно заявление о том, что у необрезанных мужчин жены болеют "бешенством матки".

Не принимать всерьез слова Чубака Жалилова посоветовал и экс-глава Госагенства по делам религии Орозбек Молдалиев. Эксперт заявил VB.KG, что если и есть угроза войны, то только со стороны самого экс-муфтия.

- Чубак Жалилов высказывает подобные вещи, чтобы привлечь к себе внимание. Зачем он пытается разделить мусульман, не совсем понятно. Если и будет скандал, то со стороны его самого. Университет Ага Хана - вполне светское заведение. В этом году они открываются в Казахстане, и на следующий год - в Таджикистане. Опять же, все преподаватели там имеют светское образование и набираются со всего мира. Есть даже из Кыргызстана. На открытии этого университета в Нарыне присутствовал тогдашний премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Вообще, если была бы угроза со стороны фонда Ага Хана, как пытается нас в этом убедить Жалилов, то правоохранительные органы давно бы этим заинтересовались.


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URL: https://www.vb.kg/373452
Теги:
образование, религия, Кыргызстан, Госкомитет по делам обороны, гражданская война, Фонд Ага Хана, Чубак ажы Жалилов
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Комментарии
Нурик Андижанский
19.09.2018, 15:22
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 4
Комментариев: 3

Если в стране есть угроза гражданской войны, то эту угрозу несет в себе именно Чубак ажы, который все время высказывает различные провокационные мнения ! 

Так что тут получается так что вор  кричит : Держи вора! 

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