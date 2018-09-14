Кто лоббировал компанию, которая ремонтировала Исторический музей?

Как получилось так, что частная строительная компания СМУ-3, будучи всего лишь подрядчиком, заключает договор с немецкой компанией о поставках оборудования? Кто вынес решение, чтобы частной фирме дали такую крупную сумму денег? С таким вопросом депутат Наталья Никитенко обратилась сегодня на заседании фракции "Ата- Мекен" к представителям государственных структур и правоохранительных органов.

По ее словам, без всякого сомнения, здесь не обошлось без влияния сверху.

- Покажите мне хоть один нормативный акт, которые это решение делает легитимным. Значит, это было политическое решение – выделить частной компании СМУ-3 крупные денежные средства.

На что представитель Генпрокуратуры заверил ее, что следствие разбирается с этим, и результаты будут предоставлены позже.

Кроме этого депутат попросила силовиков обратить внимание и на то, как проходил сам конкурс по отбору строительной компании на ремонт исторического музея.

- У меня на руках имеются все документы. Так вот, дело в том, что уведомление о конкурсе частным компаниям пришло за день до самого отбора. Там было сказано, что необходимо к 9 утра следующего дня предоставить ряд документов. Это лишний раз доказывает, что это заведомо подготовленная профанация якобы конкурса по отбору строительной компании проходила в угоду только одной компании СМУ-3. Также я почитала в Интернете про эту стройкомпанию. Они оказывается построили ипподром, и затем школу, где потом развалился пол. И после всего этого президент Атамбаев награждает директора этой компании наградой, - выразила возмущение Никитенко.

Сегодня фракция "Ата-Мекен" проводит заседание, где рассматривается вопрос по ситуации с историческим музеем. На заседание приглашены руководство музея, представители государственных структур и правоохранительных органов.