Погода
$ 69.16 - 69.49
€ 80.46 - 81.64

Кто лоббировал компанию, которая ремонтировала Исторический музей?

339  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как получилось так, что частная строительная компания СМУ-3, будучи всего лишь подрядчиком, заключает договор с немецкой компанией о поставках оборудования? Кто вынес решение, чтобы частной фирме дали такую крупную сумму денег? С таким вопросом депутат Наталья Никитенко обратилась сегодня на заседании фракции "Ата- Мекен" к представителям государственных структур и правоохранительных органов.

По ее словам, без всякого сомнения, здесь не обошлось без влияния сверху.

- Покажите мне хоть один нормативный акт, которые это решение делает легитимным. Значит, это было политическое решение – выделить частной компании СМУ-3 крупные денежные средства.

На что представитель Генпрокуратуры заверил ее, что следствие разбирается с этим, и результаты будут предоставлены позже.

Кроме этого депутат попросила силовиков обратить внимание и на то, как проходил сам конкурс по отбору строительной компании на ремонт исторического музея.

- У меня на руках имеются все документы. Так вот, дело в том, что уведомление о конкурсе частным компаниям пришло за день до самого отбора. Там было сказано, что необходимо к 9 утра следующего дня предоставить ряд документов. Это лишний раз доказывает, что это заведомо подготовленная профанация якобы конкурса по отбору строительной компании проходила в угоду только одной компании СМУ-3. Также я почитала в Интернете про эту стройкомпанию. Они оказывается построили ипподром, и затем школу, где потом развалился пол. И после всего этого президент Атамбаев награждает директора этой компании наградой, - выразила возмущение Никитенко.

Сегодня фракция "Ата-Мекен" проводит заседание, где рассматривается вопрос по ситуации с историческим музеем. На заседание приглашены руководство музея, представители государственных структур и правоохранительных органов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373459
Теги:
Ата Мекен, коррупция, музей, Наталья Никитенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  