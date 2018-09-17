Убийство, покушения, грабежи... Опера МВД задержали членов опаснейшей банды

Оперативники Службы криминальной милиции МВД вышли на след и разоблачили членов опасной преступной банды, совершивших особо тяжкие и тяжкие преступления. Задержан один из участников преступной группы, на счету которой убийства, вооруженные разбойные нападения, грабежи, крупные кражи.

В начале мая 2018 года в селе Кок-Жар Аламудунского района двое неизвестных лиц с целью ограбления проникли во двор, разбили окно автомашины марки "Тойота-Камри", похитили из салона барсетку с денежными средствами в размере 6000 сомов и документами. В момент совершения преступления грабители были застигнуты хозяевами дома, которые попытались задержать их, но один из злоумышленников произвел четыре выстрела из травматического пистолета, после чего они скрылись. В результате пострадал 21-летний сын хозяина дома, ему была оказана медицинская помощь.

Владельцем дома является Председатель Совета улемов Абдышукур Нарматов.

Данный факт был зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Аламудунского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.168 ч.4 (Разбой), ст.164 ч.3 (Кража) УК Кыргызской Республики.

23 июня 2018 года неизвестными лицами было совершено дерзкое ограбление обменного пункта. Примерно в 4 часа утра трое неизвестных вооруженных лиц в масках, угрожая пистолетом, проникли в обменное бюро, расположенное в село Ленинское Аламединского района. Злоумышленники привязали трос к защитной металлической решетке и вырвали его, прикрепив к автомобилю. Далее, разбив окно и произведя выстрелы из пистолета в работников обменного бюро, грабители завладели денежными средствами в сумме более чем 850 000 сом. По данному факту ОВД Аламудунского района возбудило уголовное дело по ст. 168 ч.4 (Разбой) УК Кыргызской Республики.

Автомашина марки "SsangYong Musso", использовавшаяся при совершении преступления, была обнаружена брошенной на окраине города. При установлении личности владельца выяснилось, что автомобиль принадлежит гражданину А.Юсуфову 1961 года рождения, работающему в службе такси.

Через три дня, 26 июня, тело водителя-таксиста было обнаружено в селе Ленинское в овраге с признаками насильственной смерти. Руки и ноги были связаны. Следственная служба ГУВД Чуйской области возбудила уголовное дело по статье 97 (Убийство) УК Кыргызской Республики.

Преступники сначала завладели и угнали автомашину марки "SsangYong Musso", совершили разбойное нападение на обменный пункт. О том, что перед этим совершено убийство, выяснилось позже.

Ограбление обменного пункта наделало немало шума в столице, вызвав широкий общественный резонанс. Опытные оперативники Службы криминальной милиции проводили тщательный и детальный анализ. Расследование сильно осложняло отсутствие каких-либо примет нападавших, однако после анализа краж, совершенных ранее в столице и позже на юге республики, выяснилась схожесть преступлений.

Велась проверка на причастность к преступлению лиц, ранее судимых и находящихся в розыске. На раскрытие преступлений и установление участников банды были брошены лучшие оперативные силы криминальной милиции.

Оперативники изучали записи с камер видеонаблюдения на юге республики, где были совершены преступления, проводился анализ.

А в конце июля 2018 года, в ночное время двое неизвестных лиц в масках проникли в помещение офиса ОсОО "Лига-Трейд", расположенного в городе Джалал-Абад, где, взломав сейф, похитили денежные средства в размере более 290 000 сомов, а также другие вещи.

Двумя днями ранее в городе Джалал-Абад злоумышленники проникли в помещение офиса ОсОО "Партнер-Нефть", откуда похитили деньги и талоны на бензин на общее количество более 450 тонн. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст.164 ч.3 (Кража) УК КР.

В ночь на 31 июля в городе Ош неизвестные лица проникли в здание ЗАО "Даннур-Юг", где, взломав сейфы в кабинетах, завладели денежными средствами в размере 60 тыс. долларов США, свыше 2 млн сомов и другими вещами, после скрылись в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил более 7 млн сомов.

В УВД г.Ош по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.164 ч.3 УК КР.

Оперативники СКМ буквально шли за преступной бандой по пятам. Грабители тщательно скрывались, конспирировались и быстро перемещались по разным регионам.

В августе 2018 года сотрудниками 2-го Управления СКМ МВД КР на территории Иссык-Кульской области по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений был задержан гражданин Б.Ы. 1993 г.р., уроженец Иссык-Кульского района, ранее судимый за кражи, разбой, хулиганство, наркотики.

Ранее сделанные оперативниками СКМ МВД предположения оказались правильными: соучастником задержанного был не кто иной, как Бекмурзаев Жылдызбек,1986 года рождения, уроженец Таласской области, ранее неоднократно судимый за разбой, изнасилование, грабеж, объявленный в розыск на территории Кыргызской Республики и Республики Казахстан за совершение ряда тяжких преступлений.

В прошлом 2017 году министерство внутренних дел информировало о задержании организованной преступной группы, совершавшей разбойные нападения и кражу имущества из организаций и учреждений на территории г.Бишкек и Чуйской области. На счету данной преступной группы многочисленные громкие и резонансные преступления, в том числе разбойные нападения и кражи в особо крупном размере, хищение крупного количества огнестрельного оружия.

В феврале 2017 года указанной группой было совершено разбойное нападение на китайский ресторан "Цзи Сянь" в Бишкеке, в марте прошлого года разбойное нападение на офис страховой компании "НСК", разбойное нападение на офис ОсОО "Прод-Импекс", где похищены крупные денежные средства, в апреле того же года хищение большого количества огнестрельного оружия из ОсОО "Альфа-Секьюрити", кража денежных средств в крупном размере из помещений фирмы "ГипПрофи", а также фирм "Фирдаус Трейд" и "Крос Инк".

Все члены указанной организованной преступной группы были задержаны, один из скрывшихся пойман на территории Российской Федерации выехавшей оперативной группой СКМ МВД совместно с сотрудниками МУР ГУВД г.Москвы.

Организатору преступлений удалось скрыться. Однако оперативным сотрудникам МВД удалось установить его местонахождение. 21 июля 2017 года при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий в городе Костанай Республики Казахстан сотрудниками ДВД Костанайской области и оперативниками СКМ МВД КР при поддержке сотрудников СОБР был задержан разыскиваемый гражданин Бекмурзаев Жылдызбек. Выяснилось, что он пересек границу с Казахстаном незаконным путем и скрывался в городах Алматы, Тараз, Костанай.

Решался вопрос об экстрадиции разыскиваемого задержанного лица. Однако в Казахстане за незаконное пересечение государственной границы суд осудил Ж.Бекмурзаева к 6 месяцам лишения свободы в РК, откуда, из мест лишения свободы, он благополучно сбежал.

Правоохранительные органы Республики Казахстан объявили его в розыск. Как выяснилось, вернувшись домой, Бекмурзаев Жылдызбек сколотил новую банду.

Служба криминальной милиции МВД КР обращается с просьбой к гражданам, владеющим какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого лица, позвонить по телефонам: (312) 26-62-61; (550) 101-086; (558) 919-199; (559) 148-310.

За предоставление информации гарантируется вознаграждение и анонимность.

СКМ МВД предупреждает граждан ни в коем случае не предпринимать попытки самостоятельного задержания, разыскиваемый гражданин вооружен и опасен.

В настоящее время сотрудниками СКМ МВД Кыргызской Республики продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к вышеуказанным преступлениям.

На фото разыскиваемый гражданин Бекмурзаев Жылдызбек, 1986 года рождения, уроженец Таласской области, ранее неоднократно судимый за разбой, изнасилование, грабеж, объявленный в розыск за совершение ряда тяжких преступлений, а также фото место совершения преступления.

На оперативной съемке задержанный в 2017 году в г.Костанай (Казахстан) гражданин Бекмурзаев Жылдызбек дает показания. Задержание в прошлом году проводили оперативники МВД КР и сотрудники ДВД Костанайской области Казахстана.

Информация предоставлена пресс-службой МВД КР.