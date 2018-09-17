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"Арзу", "Мадина": Случайности или поджоги?

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- Екатерина Улитина
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На месте возгорания работают эксперты Министерства чрезвычайных ситуаций, которые выясняют причины возникновения пожара. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС.

- Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Почти полностью сгорел ангар, который использовался в качестве складского помещения для хранения тканей. Размер материального ущерба сейчас выясняется, также устанавливается причина возгорания, - рассказали в МЧС.

В ведомстве отказались называть предварительные причины возникновения пожара, пообещав предоставить данные после того, как будут готовы результаты экспертизы.

Напомним, пожар на рынке "Мадина" начался 14 сентября в 23.20. Пожарные локализовали огонь в 4 часа утра. Тушение отдельных очагов возгорания и разбор завалов продолжался до 7 часов вечера следующего дня.


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URL: https://www.vb.kg/373472
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек, пожар на Мадине
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