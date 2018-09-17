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Кишки и кровь по всей дороге. Грузовик снес стадо баранов (Осторожно, фото)

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- ВБ
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Не везет в этом году баранам и другим представителям группы МРС и КРС в Кыргызстане. Весной они буквально замерзали в снегах на джайлоо. Теперь вот ДТП. Жертвы - десятки баранов.

Происшествие произошло на 419 км трассы Бишкек-Торугарт. Водитель фуры 15 сентября около 3 ночи не заметил стадо и буквально снес его.

Погибло 97 баранов, еще около 20 пострадали. Скорее всего, выживших животных тоже забьют.

Представители Нарынского ООБДД уже заявили, что владелец скота найден и написал заявление. Ведется следствие. Водитель фуры, скорее всего, будет вынужден заплатить круглую сумму в качестве возмещения ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/373479
Теги:
ДТП, Кыргызстан
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Комментарии
Райзап
17.09.2018, 11:41

Владелец скота тоже баран,  по ночам свой скот по магистрали гоняют только идиоты. Другое дело если это днем, тогда с водителя спрос.

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Moto Mototo
17.09.2018, 12:05
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Комментариев: 66

Естественно всех зарежут, продадут по цене халяльной баранины и еще с водителя полную стоимость баранов срубят. Хотя по сути виноват пастух. Он видимо вообще заснул и стадо разбрелось. По правилам дорожного движения (статьи 24.5, 24.7) нельзя пасти животных возле дороги, оставлять их без присмотра. Не рекомендуется перегонять их в ночное время. А так же запрещено гнать их по асфальтной дороге когда рядом есть место.

Но что взять с пастуха, там скорее всего местный голодранец у которого ничего нет. Поэтому как обычно будут нагибать дальнобойщика.

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