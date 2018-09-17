Кишки и кровь по всей дороге. Грузовик снес стадо баранов (Осторожно, фото)

Не везет в этом году баранам и другим представителям группы МРС и КРС в Кыргызстане. Весной они буквально замерзали в снегах на джайлоо. Теперь вот ДТП. Жертвы - десятки баранов.

Происшествие произошло на 419 км трассы Бишкек-Торугарт. Водитель фуры 15 сентября около 3 ночи не заметил стадо и буквально снес его.

Погибло 97 баранов, еще около 20 пострадали. Скорее всего, выживших животных тоже забьют.

Представители Нарынского ООБДД уже заявили, что владелец скота найден и написал заявление. Ведется следствие. Водитель фуры, скорее всего, будет вынужден заплатить круглую сумму в качестве возмещения ущерба.