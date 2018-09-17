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Китайцы отбирают "хлеб" у отечественных предпринимателей

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- Оксана Гут
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Китайские бизнесмены вытесняют реализаторов рынка "Дордой". С таким заявлением сегодня, 17 сентября, на встрече президента с бизнесменами обратилась председатель профсоюза ТРК "Дордой" Дамира Долоталиева.

- Конкуренция между Кыргызстаном и Китаем у нас была всегда. Но как вы знаете, после 2016 года в целях продвижения экспорта КНР запретила льготную выдачу виз, и проблема обострилась. Сегодня 10 тысяч наших граждан уже не могут конкурировать из-за большого демпинга. Ситуация серьезная - у людей отбирают кусок хлеба. Многие уже готовы выйти на митинг. Все это создает почву для провокаций и противоправных действий. Все мои письма в соответствующие органы остаются без ответа, - высказалась Долоталиева.

Она выступила с просьбой в целях защиты отечественных предпринимателей - создать рабочую группу по выработке мер по конкурентоспособности.

Также председатель профсоюза торговцев "Дордоя" попросила пересмотреть количество рабочих квот для иностранных предпринимателей.


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URL: https://www.vb.kg/373486
Теги:
бизнес, Китай, президент, Кыргызстан, Дордой, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Каныкей
17.09.2018, 13:27

Все идет к волнениям. Думаю пару встрясок будет от граждан. Ожидаю первый всплеск от тех кто работает с Китаем. 

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