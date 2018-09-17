Китайцы отбирают "хлеб" у отечественных предпринимателей

Китайские бизнесмены вытесняют реализаторов рынка "Дордой". С таким заявлением сегодня, 17 сентября, на встрече президента с бизнесменами обратилась председатель профсоюза ТРК "Дордой" Дамира Долоталиева.

- Конкуренция между Кыргызстаном и Китаем у нас была всегда. Но как вы знаете, после 2016 года в целях продвижения экспорта КНР запретила льготную выдачу виз, и проблема обострилась. Сегодня 10 тысяч наших граждан уже не могут конкурировать из-за большого демпинга. Ситуация серьезная - у людей отбирают кусок хлеба. Многие уже готовы выйти на митинг. Все это создает почву для провокаций и противоправных действий. Все мои письма в соответствующие органы остаются без ответа, - высказалась Долоталиева.

Она выступила с просьбой в целях защиты отечественных предпринимателей - создать рабочую группу по выработке мер по конкурентоспособности.

Также председатель профсоюза торговцев "Дордоя" попросила пересмотреть количество рабочих квот для иностранных предпринимателей.