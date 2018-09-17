Жертвы или соучастницы? В Турции опять задержали проституток из Кыргызстана

Как сообщает турецкое издание Haberler, в Анталье и Манавгате местной полицией были проведены операции, в ходе которых задержаны 14 подозреваемых в организации притонов для предоставления услуг проституток.

Издание уточняет со ссылкой на материалы правоохранительных органов, что в Манавгате гражданки Азербайджана З.Севкозиева и Г.Мамажанова вместе с владельцем одного из городских отелей организовали бордель, где якобы заставляли заниматься проституцией девушек из Кыргызстана и Узбекистана.

Сотрудники полиции задержали их по подозрению в организации притона, посредничестве проституции и торговле людьми.

"Таким образом удалось спасти 10 женщин, 7 из которых иностранки, от проституции. Иностранки переданы соответствующим службам Анталии для депортации", - пишет издание.

Примечательно, что именно гражданки Кыргызстана и Узбекистана становятся частыми фигурантами спецопераций по выявлению притонов, предоставляющих услуги проституток.