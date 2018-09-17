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Жертвы или соучастницы? В Турции опять задержали проституток из Кыргызстана

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- ВБ
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Как сообщает турецкое издание Haberler, в Анталье и Манавгате местной полицией были проведены операции, в ходе которых задержаны 14 подозреваемых в организации притонов для предоставления услуг проституток.

Издание уточняет со ссылкой на материалы правоохранительных органов, что в Манавгате гражданки Азербайджана З.Севкозиева и Г.Мамажанова вместе с владельцем одного из городских отелей организовали бордель, где якобы заставляли заниматься проституцией девушек из Кыргызстана и Узбекистана.

Сотрудники полиции задержали их по подозрению в организации притона, посредничестве проституции и торговле людьми.

"Таким образом удалось спасти 10 женщин, 7 из которых иностранки, от проституции. Иностранки переданы соответствующим службам Анталии для депортации", - пишет издание.

Примечательно, что именно гражданки Кыргызстана и Узбекистана становятся частыми фигурантами спецопераций по выявлению притонов, предоставляющих услуги проституток.


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URL: https://www.vb.kg/373487
Теги:
проституция, Турция, Кыргызстан
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